В россии хакеры атаковали разработчика военного реестра: уничтожено 30 млн учетных записей призывников
Киев • УНН
Анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру компании "Микорд", разрабатывающей реестр воинского учета в россии. Это привело к уничтожению данных и срыву разработки Реестра на несколько месяцев.
В россии анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру компании "Микорд", занимающейся разработкой реестра воинского учета. Об этом сообщил правозащитный проект "Идите лесом", передает УНН.
Подробности
Хакеры находились в системе несколько месяцев и получили огромное количество материалов по Реестру: техническую и финансовую документацию, исходный код.
Все документы мы передали журналистам, вскоре выйдет большое расследование. Затем документы будут выложены в открытый доступ
На сайте компании "Микорд" хакеры также оставили сообщение:
Серверы ключевого разработчика реестра воинского учета взломаны. Все данные стерты. Исходный код и документы будут переданы журналистам и выложены в открытый доступ. Идите лесом с вашим реестром
Там добавили: благодаря уничтожению данных и всей инфраструктуры, разработка Реестра сорвана как минимум на несколько месяцев. Всего речь идет о 30 миллионах учетных записей.
В автоматическом режиме не работают ограничения за неявку по повестке: запрет на выезд за границу, управление автомобилем, получение кредитов.
Напомним
