В россии хакеры атаковали разработчика военного реестра: уничтожено 30 млн учетных записей призывников

В россии анонимная группировка хакеров взломала инфраструктуру компании "Микорд", занимающейся разработкой реестра воинского учета. Об этом сообщил правозащитный проект "Идите лесом", передает УНН.

Хакеры находились в системе несколько месяцев и получили огромное количество материалов по Реестру: техническую и финансовую документацию, исходный код.

Все документы мы передали журналистам, вскоре выйдет большое расследование. Затем документы будут выложены в открытый доступ

На сайте компании "Микорд" хакеры также оставили сообщение:

Серверы ключевого разработчика реестра воинского учета взломаны. Все данные стерты. Исходный код и документы будут переданы журналистам и выложены в открытый доступ. Идите лесом с вашим реестром