Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов

Киев

Одесса подверглась атаке вражеских БПЛА в праздничную ночь, зафиксировано несколько взрывов. Воздушная тревога также звучала на Киевщине, где работала ПВО.

"В городе громко! Будьте в безопасных местах", - написал в своем Telegram-канале начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

По информации местных пабликов уже прозвучало несколько взрывов.

Сейчас в городе отбой, однако по предварительной информации, на юге страны остаются вражеские БПЛА.

Воздушная тревога звучала также и в других регионах, в частности на Киевщине, где сообщалось о работе ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. 

Воздушные силы также сообщали о баллистической угрозе с юга, однако сейчас по ней отбой. 

Евгений Царенко

