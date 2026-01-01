В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов

"В городе громко! Будьте в безопасных местах", - написал в своем Telegram-канале начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

По информации местных пабликов уже прозвучало несколько взрывов.

Сейчас в городе отбой, однако по предварительной информации, на юге страны остаются вражеские БПЛА.

Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия

Воздушная тревога звучала также и в других регионах, в частности на Киевщине, где сообщалось о работе ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Воздушные силы также сообщали о баллистической угрозе с юга, однако сейчас по ней отбой.