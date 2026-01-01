У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів

$42.390.17
Ексклюзив
20:23 • 6316 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 9276 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 12254 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 14461 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 15000 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16983 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 20102 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19648 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17409 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15733 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 19028 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 17906 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"31 грудня, 12:55 • 16298 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 7844 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15933 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
20:23 • 6326 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15965 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 65904 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 66625 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 60463 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15958 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 7882 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 17927 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 19050 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 20377 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Одеса зазнала атаки ворожих БПЛА у святкову ніч, зафіксовано декілька вибухів. Повітряна тривога також лунала на Київщині, де працювала ППО.

У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів

"У місті гучно! Будьте у безпечних місцях", - написав у своєму Telegram-каналі начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією місцевих пабліків вже пролунало декілька вибухів.

Наразі у місті відбій, однак за попередньою інформацією, на півдні країни залишаються ворожі БПЛА.

Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки31.12.25, 08:43 • 2592 перегляди

Повітряна тривога лунала також і в інших регіонах, зокрема на Київщині де повідомлялося про роботу ПВО. Про руйнування та постраждалих не повідомлялося. 

Повітряні сили також повідомляли про балістичну загрозу з півдня, однак наразі по ній відбій. 

Євген Царенко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Повітряна тривога
Війна в Україні
Сергій Лисак
Київська область
Одеса