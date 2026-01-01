У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів

"У місті гучно! Будьте у безпечних місцях", - написав у своєму Telegram-каналі начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією місцевих пабліків вже пролунало декілька вибухів.

Наразі у місті відбій, однак за попередньою інформацією, на півдні країни залишаються ворожі БПЛА.

Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки

Повітряна тривога лунала також і в інших регіонах, зокрема на Київщині де повідомлялося про роботу ПВО. Про руйнування та постраждалих не повідомлялося.

Повітряні сили також повідомляли про балістичну загрозу з півдня, однак наразі по ній відбій.