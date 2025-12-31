Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки

В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали шестеро людей, серед них відомо про трьох постраждалих дітей, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Відомо вже про 6️ постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки - написав Лисак.

Деталі

Зі слів Лисака, в Одесі через ворожу атаку у частині міста вночі зникли електро-, водо- та теплопостачання. Фіксували пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста, за даними голови МВА, - влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир.

Серед постраждалих немовля, 7 місяців - стан середньої тяжкості; хлопець, 14 років - стан середній; дівчинка, 8 років - стан середньої тяжкості, повідомляв Лисак.

У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання - повідомив Лисак інформацію на 7 годину.

У ДСНС, показавши наслідки, уточнили, що "вночі ворог вкотре атакував житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини".

"Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах з 2-го по 6-й поверхи. Частково зруйновано фасад на 5-му та 6-му поверхах", - повідомили деталі у ДСНС.

Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти