30 грудня, 18:06
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали шестеро людей, зокрема троє дітей. У частині міста зникли електро-, водо- та теплопостачання, зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

Через атаку рф частина Одеси без світла, серед 6 постраждалих троє дітей: показали наслідки

В Одесі внаслідок нічної атаки рф постраждали шестеро людей, серед них відомо про трьох постраждалих дітей, повідомив у середу голова Одеської МВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Відомо вже про 6️ постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки

- написав Лисак.

Деталі

Зі слів Лисака, в Одесі через ворожу атаку у частині міста вночі зникли електро-, водо- та теплопостачання. Фіксували пошкодження інфраструктури та житлових будинків. У двох районах міста, за даними голови МВА, - влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир.

Серед постраждалих немовля, 7 місяців - стан середньої тяжкості; хлопець, 14 років - стан середній; дівчинка, 8 років - стан середньої тяжкості, повідомляв Лисак.

У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання

- повідомив Лисак інформацію на 7 годину.

У ДСНС, показавши наслідки, уточнили, що "вночі ворог вкотре атакував житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини".

"Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах з 2-го по 6-й поверхи. Частково зруйновано фасад на 5-му та 6-му поверхах", - повідомили деталі у ДСНС.

Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали діти31.12.25, 03:06 • 19278 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
