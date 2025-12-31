$42.220.15
Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В Одессе в результате ночной атаки рф пострадали шесть человек, в том числе трое детей. В части города исчезли электро-, водо- и теплоснабжение, зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых домов.

Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия

В Одессе в результате ночной атаки рф пострадали шесть человек, среди них известно о трех пострадавших детях, сообщил в среду глава Одесской ГВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Известно уже о 6️ пострадавших в результате ночной вражеской атаки

- написал Лысак.

Детали

По словам Лысака, в Одессе из-за вражеской атаки в части города ночью исчезли электро-, водо- и теплоснабжение. Фиксировали повреждения инфраструктуры и жилых домов. В двух районах города, по данным главы ГВА, - попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир.

Среди пострадавших младенец, 7 месяцев - состояние средней тяжести; парень, 14 лет - состояние среднее; девочка, 8 лет - состояние средней тяжести, сообщал Лысак.

В части города сейчас отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения

- сообщил Лысак информацию на 7 часов.

В ГСЧС, показав последствия, уточнили, что "ночью враг в очередной раз атаковал жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области".

"В результате попаданий в одном из жилых домов возникло возгорание в квартирах со 2-го по 6-й этажи. Частично разрушен фасад на 5-м и 6-м этажах", - сообщили детали в ГСЧС.

Также повреждения получили фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. Огнем повреждены гражданские автомобили.

Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали дети31.12.25, 03:06 • 19256 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
