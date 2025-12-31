Из-за атаки рф часть Одессы без света, среди 6 пострадавших трое детей: показали последствия
Киев • УНН
В Одессе в результате ночной атаки рф пострадали шесть человек, в том числе трое детей. В части города исчезли электро-, водо- и теплоснабжение, зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых домов.
По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака
Известно уже о 6️ пострадавших в результате ночной вражеской атаки
Детали
По словам Лысака, в Одессе из-за вражеской атаки в части города ночью исчезли электро-, водо- и теплоснабжение. Фиксировали повреждения инфраструктуры и жилых домов. В двух районах города, по данным главы ГВА, - попадание в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир.
Среди пострадавших младенец, 7 месяцев - состояние средней тяжести; парень, 14 лет - состояние среднее; девочка, 8 лет - состояние средней тяжести, сообщал Лысак.
В части города сейчас отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы, в связи с чем у некоторых жителей временно нет водо- и теплоснабжения
В ГСЧС, показав последствия, уточнили, что "ночью враг в очередной раз атаковал жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области".
"В результате попаданий в одном из жилых домов возникло возгорание в квартирах со 2-го по 6-й этажи. Частично разрушен фасад на 5-м и 6-м этажах", - сообщили детали в ГСЧС.
Также повреждения получили фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. Огнем повреждены гражданские автомобили.
