30 декабря, 18:06 • 10577 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 24839 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 22904 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 20855 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 21648 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 17908 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 17017 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23056 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 33275 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22278 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали дети

Киев • УНН

 • 296 просмотра

На Одессу и область произошла массированная атака беспилотниками, повреждена жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура. В двух районах облцентра зафиксированы попадания в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие - среди них дети.

Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали дети

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об очередном массированном акте террора против мирного населения Одесской области и показал его последствия. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Кипера, ударными беспилотниками была атакована жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура региона.

В Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили. Есть информация о пострадавших. Данные уточняются

- написал Кипер.

Он добавил, что на местах происшествий работают спасатели, аварийные бригады и все соответствующие службы. Жителям пострадавших домов оказывается помощь.

В свою очередь начальник Одесской ГВА Сергей Лысак рассказал, что в результате ночной атаки в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов.

В двух районах города зафиксированы попадания в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие - среди них дети. Им оказывается вся помощь

- сообщил Лысак.

Напомним

В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение.

Спасатели показали последствия атаки на Одессу 27 декабря: повреждены лицей и дом28.12.25, 08:46 • 4426 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеУНН-Одесса
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Олег Кипер
Одесса