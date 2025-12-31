Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали дети

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об очередном массированном акте террора против мирного населения Одесской области и показал его последствия. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Кипера, ударными беспилотниками была атакована жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура региона.

В Одессе в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных жилых домов. В одном из домов возникли пожары в квартирах. Огнем повреждены гражданские автомобили. Есть информация о пострадавших. Данные уточняются - написал Кипер.

Он добавил, что на местах происшествий работают спасатели, аварийные бригады и все соответствующие службы. Жителям пострадавших домов оказывается помощь.

В свою очередь начальник Одесской ГВА Сергей Лысак рассказал, что в результате ночной атаки в Одессе есть повреждения инфраструктуры и жилых домов.

В двух районах города зафиксированы попадания в многоэтажки. В одном из домов возникло возгорание квартир. Есть пострадавшие - среди них дети. Им оказывается вся помощь - сообщил Лысак.

Напомним

В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал Одессу ударными БпЛА. Из-за вражеской атаки в части города отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение.

