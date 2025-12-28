Спасатели показали последствия атаки на Одессу 27 декабря: повреждены лицей и дом
Киев • УНН
ГСЧС показала последствия атаки на Одессу 27 декабря, где из-за российского удара возникло возгорание жилого дома и поврежден лицей. Спасатели эвакуировали 4 человек, ликвидировали пожар на площади 150 кв.м, пострадавших нет.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала последствия вражеской атаки на Одессу вечером 27 декабря. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Спасатели рассказали, что в результате российской атаки произошло возгорание жилого дома.
Эвакуированы 4 человека. Также повреждено здание лицея. Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них - 4 ребенка. К счастью, погибших и пострадавших нет
Напомним
Вечером 27 декабря российские оккупанты атаковали Одессу: ударный БПЛА попал в крышу двухэтажного жилого дома. В результате атаки возникло возгорание крыши жилого дома, а также выбиты окна.
