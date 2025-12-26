Российские дроны атаковали Одессу и Николаев: что известно
россия атаковала Одессу и Николаев дронами в ночь на 26 декабря. В Одессе поражен инфраструктурный объект, в Николаевском районе произошли обесточивания.
россия в ночь на 26 декабря атаковала Одессу и Николаев дронами. В Одессе - поражение инфраструктуры, в Николаевском районе - обесточивания. Об этом сообщили в пятницу глава Одесской ГВА Сергей Лысак и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Одесса
"Сегодня враг снова атаковал наш город. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий", - написал Лысак.
По имеющейся информации, сообщил он, погибших и пострадавших нет.
"Что касается ситуации на побережье. Специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения", - отметил Лысак.
Также, по его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.
Николаев
"Ночью враг атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно - БпЛА типа "Молния". В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района. По состоянию на сейчас почти все потребители запитаны. Пострадавших нет", - написал Ким.
По его словам, также вечером враг нанес удар по городу Очаков, предварительно из РСЗО. Повреждено 11 частных домов, восемь автомобилей. Пострадавших нет. Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.
