"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 1402 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 16399 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 60281 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 62168 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 76937 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 38456 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 27942 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21060 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 68121 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Российские дроны атаковали Одессу и Николаев: что известно

Киев • УНН

 • 390 просмотра

россия атаковала Одессу и Николаев дронами в ночь на 26 декабря. В Одессе поражен инфраструктурный объект, в Николаевском районе произошли обесточивания.

Российские дроны атаковали Одессу и Николаев: что известно

россия в ночь на 26 декабря атаковала Одессу и Николаев дронами. В Одессе - поражение инфраструктуры, в Николаевском районе - обесточивания. Об этом сообщили в пятницу глава Одесской ГВА Сергей Лысак и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Одесса

"Сегодня враг снова атаковал наш город. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры в Одессе. В результате попадания БпЛА произошло возгорание. Продолжаются работы по ликвидации последствий", - написал Лысак.

По имеющейся информации, сообщил он, погибших и пострадавших нет.

"Что касается ситуации на побережье. Специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают ущерб, нанесенный окружающей среде. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения", - отметил Лысак.

Маслянистые пятна в море в Одессе появились после утечки масла из-за атаки рф: показали последствия24.12.25, 12:00 • 3534 просмотра

Также, по его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения в домах одесситов.

Николаев

"Ночью враг атаковал город Николаев и пригород несколькими ударными дронами, предварительно - БпЛА типа "Молния". В результате атаки произошло частичное обесточивание абонентов Николаевского района. По состоянию на сейчас почти все потребители запитаны. Пострадавших нет", - написал Ким.

По его словам, также вечером враг нанес удар по городу Очаков, предварительно из РСЗО. Повреждено 11 частных домов, восемь автомобилей. Пострадавших нет. Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет.

Враг атаковал объект критической инфраструктуры на Волыни: что известно26.12.25, 01:34 • 7572 просмотра

Юлия Шрамко

