Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо
Київ • УНН
Росія атакувала Одесу та Миколаїв дронами в ніч на 26 грудня. В Одесі уражено інфраструктурний об'єкт, у Миколаївському районі сталося знеструмлення.
росія у ніч на 26 грудня атакувала Одесу та Миколаїв дронами. В Одесі - ураження інфраструктури, у Миколаївському районі - знеструмлення. Про це повідомили у п'ятницю голова Одеської МВА Сергій Лисак та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Одеса
Сьогодні ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків", - написав Лисак.
За наявною інформацією, повідомив він, загиблих і постраждалих немає.
"Щодо ситуації на узбережжі. Фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють шкоду, завдану довкіллю. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення", - зазначив Лисак.
Також, з його слів, енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.
Миколаїв
"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо - БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - написав Кім.
З його слів, також увечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає. Окрім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.
