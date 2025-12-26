Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо

$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 16142 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
25 грудня, 10:58 • 59474 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 09:42 • 61615 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 76305 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
25 грудня, 09:14 • 38139 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 27780 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 20964 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
24 грудня, 15:03 • 67837 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 83995 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 36109 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Атака на Запоріжжя: російські КАБи поранили чотирьох людей25 грудня, 21:22
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД01:27
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58
25 грудня, 10:58 • 59490 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 15:03
24 грудня, 15:03 • 67842 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера24 грудня, 15:00
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
24 грудня, 13:26
24 грудня, 13:26 • 68071 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Чернігів
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп25 грудня, 16:41
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамою25 грудня, 15:24
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фото25 грудня, 14:14
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"25 грудня, 09:48
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Росія атакувала Одесу та Миколаїв дронами в ніч на 26 грудня. В Одесі уражено інфраструктурний об'єкт, у Миколаївському районі сталося знеструмлення.

Російські дрони атакували Одесу та Миколаїв: що відомо

росія у ніч на 26 грудня атакувала Одесу та Миколаїв дронами. В Одесі - ураження інфраструктури, у Миколаївському районі - знеструмлення. Про це повідомили у п'ятницю голова Одеської МВА Сергій Лисак та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Одеса

Сьогодні ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків", - написав Лисак.

За наявною інформацією, повідомив він, загиблих і постраждалих немає.

"Щодо ситуації на узбережжі. Фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють шкоду, завдану довкіллю. За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення", - зазначив Лисак.

Маслянисті плями в морі в Одесі з'явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки24.12.25, 12:00

Також, з його слів, енергетики працюють над відновленням електропостачання в домівках одеситів.

Миколаїв

"Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо - БпЛА типу "Молнія". Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає", - написав Кім.

З його слів, також увечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає. Окрім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо26.12.25, 01:34

Юлія Шрамко

Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сергій Лисак
Віталій Кім
Очаків
Миколаїв
Одеса