Маслянисті плями в Одесі з'явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 4376 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 23028 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 40714 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 53416 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 61277 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 39267 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 47159 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21850 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19085 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24571 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
79%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 19006 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 14560 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 10620 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 15331 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 8522 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 53416 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 33540 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 61277 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 47159 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 102131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 4990 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 29243 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 26971 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 30193 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32138 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
Серіали

Маслянисті плями в Одесі з'явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки

Київ • УНН

 • 120 перегляди

В акваторії Чорного моря Одеського району зафіксовано маслянисті плями через пошкодження резервуарів з олією після ворожих атак. Проводяться заходи з локалізації забруднення та моніторинг стану води.

Маслянисті плями в Одесі з'явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки

В акваторії Чорного моря в межах території Одеського району зафіксовано маслянисті плями на поверхні води, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Одеська обласна прокуратура вказала, що ворожа атака призвела до забруднення довкілля Одещини, екологи відбирають зразки та встановлюють розмір шкоди, пише УНН.

Деталі

"В акваторії Чорного моря в межах території Одеського району зафіксовано маслянисті плями на поверхні води. Причина - пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі, через що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море", - написав Кіпер у соцмережах.

З його слів, пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано.

Він вказав, що перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби.

"Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та ДУ Одеський ОЦКПХ МОЗ України здійснюють моніторинг стану води. Екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи", - повідомив Кіпер.

За його словами, для недопущення подальшого поширення забруднення силами Адміністрації морського порту "Південний" портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні.

"Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії. Остаточна оцінка буде надана після повної локалізації наслідків", - вказав голова ОВА, і додав: "Окремо наголошуємо: йдеться про рослинну (соняшникову) олію - органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду. Водночас АМПУ спільно з усіма залученими службами вживає всіх можливих заходів для локалізації забруднення та недопущення його подальшого поширення з урахуванням поточних безпекових і погодних умов".

"Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду", - зазначив Кіпер.

Для усунення наслідків вживаються всі необхідні заходи, зазначив він.

Кримінальне провадження

Одеська обласна прокуратура вказала, що ворожа атака призвела до забруднення довкілля Одещини, екологи відбирають зразки та встановлюють розмір шкоди.

Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Під час розслідування встановлено, що "20 грудня під час масованої ворожої атаки Одеського району ударними дронами пошкоджено резервуари підприємства з їх подальшим загорянням. В 13 ємкостях розміщувалась соняшникова олія".

"Сьогодні, 24 грудня, на узбережжі пляжів Одещини та у морі виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці: здійснюють обстеження території. Екологічна інспекція відбирає зразки для проведення лабораторних досліджень", - повідомили у прокуратурі.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, спричинених довкіллю. За результатами розрахунків заплановані інженерно-екологічні експертизи, зазначили у прокуратурі.

російські удари по порту Південний спричинили витік олії в Чорне море - АМПУ24.12.25, 11:37 • 1282 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НППогода та довкілля
Міністерство охорони здоров'я України
Тварини
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Чорне море
Одеса