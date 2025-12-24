Маслянисті плями в Одесі з'явилися після витоку олії через атаку рф: показали наслідки

В акваторії Чорного моря в межах території Одеського району зафіксовано маслянисті плями на поверхні води, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Одеська обласна прокуратура вказала, що ворожа атака призвела до забруднення довкілля Одещини, екологи відбирають зразки та встановлюють розмір шкоди, пише УНН.

Деталі

"В акваторії Чорного моря в межах території Одеського району зафіксовано маслянисті плями на поверхні води. Причина - пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі, через що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море", - написав Кіпер у соцмережах.

З його слів, пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано.

Він вказав, що перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково - виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби.

"Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу та ДУ Одеський ОЦКПХ МОЗ України здійснюють моніторинг стану води. Екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи", - повідомив Кіпер.

За його словами, для недопущення подальшого поширення забруднення силами Адміністрації морського порту "Південний" портовий канал перекрито двома шарами бонових загороджень. До робіт залучено спеціалізований флот та судна для збору забруднень з водної поверхні.

"Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії. Остаточна оцінка буде надана після повної локалізації наслідків", - вказав голова ОВА, і додав: "Окремо наголошуємо: йдеться про рослинну (соняшникову) олію - органічну речовину, яка підлягає природному біологічному розпаду. Водночас АМПУ спільно з усіма залученими службами вживає всіх можливих заходів для локалізації забруднення та недопущення його подальшого поширення з урахуванням поточних безпекових і погодних умов".

"Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду", - зазначив Кіпер.

Для усунення наслідків вживаються всі необхідні заходи, зазначив він.

Кримінальне провадження

Одеська обласна прокуратура вказала, що ворожа атака призвела до забруднення довкілля Одещини, екологи відбирають зразки та встановлюють розмір шкоди.

Прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, спільно з екологічними прокурорами Одеської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Під час розслідування встановлено, що "20 грудня під час масованої ворожої атаки Одеського району ударними дронами пошкоджено резервуари підприємства з їх подальшим загорянням. В 13 ємкостях розміщувалась соняшникова олія".

"Сьогодні, 24 грудня, на узбережжі пляжів Одещини та у морі виявили плями, схожі на рослинну олію. На місці працюють фахівці: здійснюють обстеження території. Екологічна інспекція відбирає зразки для проведення лабораторних досліджень", - повідомили у прокуратурі.

Після встановлення всіх обставин буде проведено розрахунок збитків, спричинених довкіллю. За результатами розрахунків заплановані інженерно-екологічні експертизи, зазначили у прокуратурі.

