СБУ затримала співробітника НАБУ в Сумах - стали відомі причини

Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
17:46 • 14953 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 17546 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 26267 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 53613 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 52931 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 44698 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 36037 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
14 березня, 14:30 • 67515 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 64440 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Нафта продовжить дорожчати через загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі Перської затоки - Reuters15 березня, 11:03 • 16893 перегляди
У Києві попрощалися з бразильським добровольцем, який загинув у боях за УкраїнуPhotoVideo15 березня, 11:49 • 17764 перегляди
США тимчасово послабили санкції проти нафти рф - Трамп назвав умову їх повернення15 березня, 14:02 • 9338 перегляди
Консульство рф в іранському Ісфахані припинило роботуPhoto15:05 • 7056 перегляди
У Швеції заарештували російського капітана підсанкційного танкера Sea Owl 1Video15:19 • 14417 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 64442 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 48621 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 58509 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 62612 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 25539 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 31303 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 37989 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 32712 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 46581 перегляди
СБУ затримала співробітника НАБУ в Сумах - стали відомі причини

Київ • УНН

 • 3162 перегляди

Служба безпеки України провела затримання працівника НАБУ в місті Суми. Наразі антикорупційне бюро офіційно підтвердило цей факт у своєму повідомленні. Однією з причин затримання називають той факт, що його батьки проживають на окупованій території.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання свого співробітника працівниками Служби безпеки України в Сумах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр відомства.

Деталі

За даними НАБУ, їхній співробітник перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування. Однією з причин затримання називають той факт, що його батьки проживають на окупованій території.

У бюро додали, що перед перевіркою він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ. Під час перевірки перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.

Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Рівному СБУ затримала наркозалежного житомирянина за саморобну бомбу біля кав'ярні у парку. Чоловік був завербований росіянами і вдягнув військову форму - йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал
Обшук
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Суми