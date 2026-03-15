СБУ затримала співробітника НАБУ в Сумах - стали відомі причини
Київ • УНН
Служба безпеки України провела затримання працівника НАБУ в місті Суми. Наразі антикорупційне бюро офіційно підтвердило цей факт у своєму повідомленні. Однією з причин затримання називають той факт, що його батьки проживають на окупованій території.
Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання свого співробітника працівниками Служби безпеки України в Сумах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр відомства.
Деталі
За даними НАБУ, їхній співробітник перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування. Однією з причин затримання називають той факт, що його батьки проживають на окупованій території.
У бюро додали, що перед перевіркою він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ. Під час перевірки перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.
Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту
Нагадаємо
У Рівному СБУ затримала наркозалежного житомирянина за саморобну бомбу біля кав'ярні у парку. Чоловік був завербований росіянами і вдягнув військову форму - йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.