У центрі Рівного запобігли теракту, агент рф переодягнувся у військове і хотів підірвати каструлю з гайками - СБУ

Ексклюзив
09:02 • 870 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 11409 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 26111 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 43485 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 44637 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 38108 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 41561 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 36586 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39515 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35159 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга11 березня, 23:20 • 21364 перегляди
Війна в Ірані загрожує європейській економіці зростанням інфляції вище 3%11 березня, 23:42 • 6568 перегляди
Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker12 березня, 00:00 • 11541 перегляди
Радбез ООН схвалила резолюцію із засудженням масованих атак Ірану на країни Перської затоки12 березня, 00:18 • 5218 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 22280 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 33629 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 38568 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 42419 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 73636 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 79027 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Ізраїль
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 30617 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 20370 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 20082 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 22118 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 34313 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
BFM TV

У центрі Рівного запобігли теракту, агент рф переодягнувся у військове і хотів підірвати каструлю з гайками - СБУ

Київ • УНН

 • 1342 перегляди

СБУ затримала наркозалежного житомирянина за саморобну бомбу біля кав'ярні у парку. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У центрі Рівного запобігли теракту, агент рф переодягнувся у військове і хотів підірвати каструлю з гайками - СБУ

Служба безпеки України запобігла новому теракту у центрі Рівного, для конспірації російський агент вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого вибуху саморобної бомби в каструлі з гайками, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Служба безпеки запобігла новій спробі рашистів вчинити теракт у Рівному. Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента рф "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події

- повідомили у СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, замовлення рф виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору рашистів фігурант, як зазначається, потрапив, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

"Згодом завербованого агента окупанти "відрядили" до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії", - повідомили у СБУ.

За даними СБУ, "після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби".

За матеріалами справи, для конспірації "фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту".

Під час обшуку в нього, за даними СБУ, "вилучено смартфон із доказами роботи на ворога".

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теракт у Львові забрав життя вже двох людей - у лікарні помер військовий Нацгвардії04.03.26, 10:58 • 5713 переглядiв

Юлія Шрамко

Обшук
Соціальна мережа
Війна в Україні
Служба безпеки України
Україна
Житомир
Рівне