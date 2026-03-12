У центрі Рівного запобігли теракту, агент рф переодягнувся у військове і хотів підірвати каструлю з гайками - СБУ

Служба безпеки України запобігла новому теракту у центрі Рівного, для конспірації російський агент вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого вибуху саморобної бомби в каструлі з гайками, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Служба безпеки запобігла новій спробі рашистів вчинити теракт у Рівному. Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента рф "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події - повідомили у СБУ.

Деталі

За матеріалами справи, замовлення рф виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору рашистів фігурант, як зазначається, потрапив, шукаючи "гроші на дозу" в Телеграм-каналах.

"Згодом завербованого агента окупанти "відрядили" до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП). Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії", - повідомили у СБУ.

За даними СБУ, "після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби".

За матеріалами справи, для конспірації "фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту".

Під час обшуку в нього, за даними СБУ, "вилучено смартфон із доказами роботи на ворога".

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теракт у Львові забрав життя вже двох людей - у лікарні помер військовий Нацгвардії