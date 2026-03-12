В центре Ровно предотвратили теракт, агент РФ переоделся в военного и хотел взорвать кастрюлю с гайками - СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила новый теракт в центре Ровно, для конспирации российский агент надел военную форму, когда направлялся на место запланированного взрыва самодельной бомбы в кастрюле с гайками, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Служба безопасности предотвратила новую попытку рашистов совершить теракт в Ровно. Благодаря действиям на опережение СБУ задержала агента рф "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу возле кафе в центральном парке, а затем пытался скрыться с места происшествия - сообщили в СБУ.

Детали

По материалам дела, заказ рф выполнял завербованный врагом наркозависимый житель Житомира. В поле зрения рашистов фигурант, как отмечается, попал, ища "деньги на дозу" в Телеграм-каналах.

"Впоследствии завербованного агента оккупанты "отправили" в Ровно. Там он поселился в арендованной квартире, где по инструкции российских спецслужбистов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ). Установлено, что злоумышленник замаскировал взрывчатку в кастрюле и снарядил ее гайками для усиления поражающего действия", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, "после закладки СВУ оккупанты планировали удаленно привести его в действие с помощью звонка на мобильный телефон, который был примотан к бомбе".

По материалам дела, для конспирации "фигурант надел военную форму, когда направлялся на место запланированного теракта".

Во время обыска у него, по данным СБУ, "изъят смартфон с доказательствами работы на врага".

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

