Теракт во Львове унес жизни уже двух человек - в больнице скончался военный Нацгвардии

$43.450.22
50.460.14
ukenru
09:19 • 572 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 27339 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 55628 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 46278 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 52321 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 51836 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 30126 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 26701 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25167 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35238 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
68%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на консульство США в Дубае: в Госдепе рассказали подробности4 марта, 00:11 • 11444 просмотра
В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции4 марта, 00:46 • 14580 просмотра
Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка4 марта, 01:22 • 13361 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW4 марта, 02:34 • 18389 просмотра
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом4 марта, 03:01 • 7484 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 55942 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 78413 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 77209 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 131105 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 92161 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 20160 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 28467 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 33004 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 41461 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 47906 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Отопление

Теракт во Львове унес жизни уже двух человек - в больнице скончался военный Нацгвардии

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Во Львове скончался 30-летний военнослужащий Нацгвардии Иосиф Павлинский, пострадавший во время теракта. Он помогал создавать безопасный периметр, когда произошел второй взрыв.

Теракт во Львове унес жизни уже двух человек - в больнице скончался военный Нацгвардии

Во Львове скончался 30-летний военнослужащий Нацгвардии, пострадавший во время теракта, сообщил в среду мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

К сожалению, имеем еще одну потерю после теракта во Львове. В больнице скончался 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский

- сообщил мэр Садовый.

По данным городского головы, в тот вечер военный Нацгвардии прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.

"Иосиф был родом из села Баковцы Львовской области. У него остались жена и маленькая дочь. Искренние соболезнования семье. Община Львова скорбит вместе с вами", - указал Садовый.

Напомним

В ночь на 22 февраля в районе ТЦ "Магнус" во Львове прогремели взрывы. В результате детонации самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Еще 25 человек получили ранения.

Служба безопасности и Нацполиция в течение 10 часов после серии взрывов задержали подозреваемую в совершении теракта.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Брак
Национальная полиция Украины
Национальная гвардия Украины
Служба безопасности Украины
Андрей Садовый
Украина
Львов