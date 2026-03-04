Теракт во Львове унес жизни уже двух человек - в больнице скончался военный Нацгвардии

Во Львове скончался 30-летний военнослужащий Нацгвардии, пострадавший во время теракта, сообщил в среду мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

К сожалению, имеем еще одну потерю после теракта во Львове. В больнице скончался 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский - сообщил мэр Садовый.

По данным городского головы, в тот вечер военный Нацгвардии прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Помогал оттеснять людей и создавать безопасный периметр. Именно в этот момент произошел второй взрыв.

"Иосиф был родом из села Баковцы Львовской области. У него остались жена и маленькая дочь. Искренние соболезнования семье. Община Львова скорбит вместе с вами", - указал Садовый.

Напомним

В ночь на 22 февраля в районе ТЦ "Магнус" во Львове прогремели взрывы. В результате детонации самодельных взрывных устройств погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Еще 25 человек получили ранения.

Служба безопасности и Нацполиция в течение 10 часов после серии взрывов задержали подозреваемую в совершении теракта.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.