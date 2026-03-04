$43.450.22
Теракт у Львові забрав життя вже двох людей - у лікарні помер військовий Нацгвардії

Київ • УНН

 840 перегляди

У Львові помер 30-річний військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський, який постраждав під час теракту. Він допомагав створювати безпечний периметр, коли стався другий вибух.

Теракт у Львові забрав життя вже двох людей - у лікарні помер військовий Нацгвардії

У Львові помер 30-річний військовослужбовець Нацгвардії, який постраждав під час теракту, повідомив у середу мер Львова Андрій Садовий, пише УНН.

На жаль, маємо ще одну втрату після теракту у Львові. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський

- повідомив мер Садовий.

За даними міського голови, того вечора військовий Нацгвардії прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух.

"Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька. Щирі співчуття родині. Громада Львова сумує разом із вами", - зазначив Садовий.

Нагадаємо

У ніч на 22 лютого в районі ТЦ "Магнус" у Львові пролунали вибухи. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей зазнали поранень.

Служба безпеки та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали підозрювану у виконанні теракту.

33-річну підозрювану у теракті в центрі Львова взято під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Юлія Шрамко

