Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці
Київ • УНН
Безпілотник врізався у парковку поруч із консульством США в Дубаї, спричинивши пожежу. Співробітники не постраждали, оскільки кількість персоналу була скорочена заздалегідь.
Державний секретар США Марко Рубіо надав більше подробиць щодо влучання безпілотника на парковку поруч із консульством США в Дубаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
За словами Рубіо, безпілотник врізався у парковку поруч із будівлею дипвідомства, внаслідок чого сталася пожежа.
Ніхто зі співробітників не постраждав. Як вам відомо, ми почали скорочувати кількість персоналу з наших дипломатичних установ заздалегідь
Водночас він підкреслив, що "наші посольства та наші дипломатичні установи перебувають під прямим нападом терористичного режиму".
Нагадаємо
Консульство США в Дубаї спалахнуло після удару іранського безпілотника.
У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.
Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.
