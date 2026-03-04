Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці

$43.230.13
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 17542 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 18918 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 24867 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 30454 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 22150 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20937 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23433 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33976 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112746 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39 • 13209 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного сина
3 березня, 14:54 • 12872 перегляди
Багатий на нафту Ірак скоротить видобуток після закриття Ормузької протоки
3 березня, 16:34 • 4892 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13 • 7946 перегляди
ДНК підтвердила перебування Комарова на території вілли викрадачів на Балі - ЗМІ
3 березня, 17:25 • 5746 перегляди
Публікації
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила
3 березня, 13:14 • 27073 перегляди
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище
3 березня, 09:14 • 57919 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
2 березня, 17:58 • 59073 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112746 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
2 березня, 13:28 • 75106 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13 • 7948 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39 • 13211 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
3 березня, 12:11 • 19406 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
2 березня, 19:57 • 34632 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
2 березня, 15:14 • 41513 перегляди
Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Безпілотник врізався у парковку поруч із консульством США в Дубаї, спричинивши пожежу. Співробітники не постраждали, оскільки кількість персоналу була скорочена заздалегідь.

Атака на консульство США в Дубаї: у Держдепі розповіли подробиці

Державний секретар США Марко Рубіо надав більше подробиць щодо влучання безпілотника на парковку поруч із консульством США в Дубаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

За словами Рубіо, безпілотник врізався у парковку поруч із будівлею дипвідомства, внаслідок чого сталася пожежа.

Ніхто зі співробітників не постраждав. Як вам відомо, ми почали скорочувати кількість персоналу з наших дипломатичних установ заздалегідь

- зазначив дежсекретар США.

Водночас він підкреслив, що "наші посольства та наші дипломатичні установи перебувають під прямим нападом терористичного режиму".

Нагадаємо

Консульство США в Дубаї спалахнуло після удару іранського безпілотника.

У вівторок, 3 березня, посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало атаки двох іранських дронів, що призвело до пожежі та пошкоджень. За інформацією ЗМІ, на момент удару посольство було порожнім, і постраждалих немає.

Також повідомлялось, що посольство США в Йорданії тимчасово евакуювало весь персонал.

Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу03.03.26, 05:07 • 25141 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Дубай
Сполучені Штати Америки