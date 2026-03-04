У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції

$43.230.13
3 березня, 18:22 • 10448 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 18045 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 19297 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 25259 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 30760 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11 • 22261 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
3 березня, 11:55 • 21036 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23462 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34001 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 112935 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto3 березня, 14:54
Багатий на нафту Ірак скоротить видобуток після закриття Ормузької протоки3 березня, 16:34
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13
ДНК підтвердила перебування Комарова на території вілли викрадачів на Балі - ЗМІ 3 березня, 17:25
путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ20:11
Платний в'їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14
Повня 3 березня чи "Червʼячий Місяць" - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 16:02
2 березня, 16:02
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Саудівська Аравія
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У Харкові чоловік 1980 року народження загинув, а його дружина 1982 року народження отримала поранення внаслідок вибуху невстановленого предмета біля під'їзду будинку. Поліція розслідує інцидент як нещасний випадок.

У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції

У Харкові внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, ще одна особа зазнала поранень. Про це повідомляє пресслужба поліції в Харківській області, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 3 березня близько 21:00 біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку в Основ’янському районі Харкова пролунав вибух.

У результаті події чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є "нещасний випадок",  вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

17 лютого в Запоріжжі 56-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в багатоповерховому будинку.

10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати на Хмельниччині23.02.26, 12:34 • 4121 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал
Національна поліція України