У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції
Київ • УНН
У Харкові внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, ще одна особа зазнала поранень. Про це повідомляє пресслужба поліції в Харківській області, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 3 березня близько 21:00 біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку в Основ’янському районі Харкова пролунав вибух.
У результаті події чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу
Вказується, що правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Попередньо основною версією є "нещасний випадок", вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
17 лютого в Запоріжжі 56-річний чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в багатоповерховому будинку.
