У Запоріжжі чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі
Київ • УНН
У Запоріжжі 56-річний чоловік загинув 17 лютого внаслідок вибуху гранати в багатоповерховому будинку. Поліція розслідує інцидент та встановлює походження боєприпасів.
У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати в багатоповерховому будинку загинув 56-річний чоловік. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, передає УНН.
Трагічний інцидент стався 17 лютого у Дніпровському районі міста. Близько 14:38 до поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета в одній із квартир. У результаті детонації чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер на місці події під час надання медичної допомоги
За попередніми даними слідства, мешканці квартири разом зі знайомими вживали алкогольні напої. Під час перебування в помешканні один із чоловіків узяв гранату, що лежала на підвіконні, вийшов із нею в коридор, де боєприпас вибухнув.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили уламки гранати, важіль, кільце та запобіжну чеку. Крім того, на кухні виявили ще один корпус гранати Ф-1. Усі речові докази направлено на експертне дослідження. Наразі встановлюється походження боєприпасів.
За фактом події відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває досудове розслідування.
У поліції вкотре наголосили, що зберігання боєприпасів становить смертельну небезпеку, оскільки навіть без видимих пошкоджень вони можуть здетонувати від найменшого механічного впливу.
Правоохоронці закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів не торкатися їх, відійти на безпечну відстань та негайно повідомити за номерами 102 або 101.
