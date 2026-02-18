В Запорожье мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире

$43.260.09
51.170.01
ukenru
15:06 • 3566 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 6600 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 14430 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 15355 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 14290 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 19169 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 22490 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16704 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17534 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 26362 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3м/с
76%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 24651 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 13994 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 10489 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 19097 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 9152 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 3566 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 9482 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 14430 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 53560 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 68613 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Венгрия
Словакия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 5332 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 7658 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 19732 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 32289 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 27425 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Lockheed Martin F-22 Raptor

В Запорожье мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В Запорожье 56-летний мужчина погиб 17 февраля в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме. Полиция расследует инцидент и устанавливает происхождение боеприпасов.

В Запорожье мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире

В Запорожье в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, передает УНН.

Трагический инцидент произошел 17 февраля в Днепровском районе города. Около 14:38 в полицию поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета в одной из квартир. В результате детонации мужчина получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия во время оказания медицинской помощи

- говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, жильцы квартиры вместе со знакомыми употребляли алкогольные напитки. Во время пребывания в помещении один из мужчин взял гранату, лежавшую на подоконнике, вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли обломки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Кроме того, на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. В настоящее время устанавливается происхождение боеприпасов.

По факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Продолжается досудебное расследование.

В полиции в очередной раз подчеркнули, что хранение боеприпасов представляет смертельную опасность, поскольку даже без видимых повреждений они могут сдетонировать от малейшего механического воздействия.

Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить по номерам 102 или 101.

Напомним

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали семь человек, включая шестилетнюю девочку с травмой головы и полуторагодовалого ребенка в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла, а жилые дома повреждены.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
российская пропаганда
Обыск
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Запорожье