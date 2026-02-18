В Запорожье мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире
Киев • УНН
В Запорожье 56-летний мужчина погиб 17 февраля в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме. Полиция расследует инцидент и устанавливает происхождение боеприпасов.
В Запорожье в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, передает УНН.
Трагический инцидент произошел 17 февраля в Днепровском районе города. Около 14:38 в полицию поступило сообщение о взрыве неустановленного предмета в одной из квартир. В результате детонации мужчина получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия во время оказания медицинской помощи
По предварительным данным следствия, жильцы квартиры вместе со знакомыми употребляли алкогольные напитки. Во время пребывания в помещении один из мужчин взял гранату, лежавшую на подоконнике, вышел с ней в коридор, где боеприпас взорвался.
При осмотре места происшествия правоохранители изъяли обломки гранаты, рычаг, кольцо и предохранительную чеку. Кроме того, на кухне обнаружили еще один корпус гранаты Ф-1. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. В настоящее время устанавливается происхождение боеприпасов.
По факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Продолжается досудебное расследование.
В полиции в очередной раз подчеркнули, что хранение боеприпасов представляет смертельную опасность, поскольку даже без видимых повреждений они могут сдетонировать от малейшего механического воздействия.
Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасаться к ним, отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить по номерам 102 или 101.
