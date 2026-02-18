$43.260.09
Уже 7 поранених через атаку рф на Запоріжжя, півторарічна дитина у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали семеро людей, включаючи шестирічну дівчинку з травмою голови та півторарічну дитину у важкому стані. Одна жінка загинула, а житлові будинки пошкоджено.

Уже 7 поранених через атаку рф на Запоріжжя, півторарічна дитина у тяжкому стані

До семи збільшилася кількість поранених через атаку рф на Запоріжжя, серед них двоє дітей, у тому числі півторарічна дитина у тяжкому стані, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Вже сім поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медична допомога знадобилася шестирічній дівчинці з травмою голови. Її ушпиталено. Також під наглядом лікарів залишається півторарічна дитина. Її стан важкий

- повідомив Федоров.

Всі інші постраждалі, з його слів, лікуються амбулаторно.

Доповнення

Напередодні ввечері ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедом" пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Відомо про одну загиблу жінку.

Юлія Шрамко

