Уже 7 поранених через атаку рф на Запоріжжя, півторарічна дитина у тяжкому стані
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали семеро людей, включаючи шестирічну дівчинку з травмою голови та півторарічну дитину у важкому стані. Одна жінка загинула, а житлові будинки пошкоджено.
До семи збільшилася кількість поранених через атаку рф на Запоріжжя, серед них двоє дітей, у тому числі півторарічна дитина у тяжкому стані, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Вже сім поранених - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Медична допомога знадобилася шестирічній дівчинці з травмою голови. Її ушпиталено. Також під наглядом лікарів залишається півторарічна дитина. Її стан важкий
Всі інші постраждалі, з його слів, лікуються амбулаторно.
Доповнення
Напередодні ввечері ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедом" пошкоджені вікна та фасади житлових будинків. Відомо про одну загиблу жінку.
