Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиці

18:24 • 7196 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 15627 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 21064 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 23032 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 22803 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22439 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26682 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35766 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47417 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55976 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Делегація Британії прибула до місця проведення переговорів рф, США та України у Женеві - росЗМІ17 лютого, 14:48 • 3420 перегляди
Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалуPhoto17 лютого, 16:32 • 6716 перегляди
На відкритті Олімпійських ігор табличку збірної України несла росіянка - ЗМІ17 лютого, 17:04 • 3768 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 4836 перегляди
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій19:11 • 3198 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 32120 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 46370 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 54898 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 75648 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 79222 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Андрій Сибіга
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 4872 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 21366 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 17355 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 27605 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 25268 перегляди
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиці

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждали 7 осіб, серед них двоє дітей. Загинула 48-річна жінка, пошкоджено два дев'ятиповерхові будинки.

Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиці

До 7 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті обстрілу 6 людей отримали травми - дві жінки 35 та 40 років, двоє чоловіків 26 та 40 років, а також діти: дівчатка віком півтора та 11 років.

На жаль, загинула 48-річна жінка. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальниі служби проводять відновлювальні роботи

- йдеться у повідомленні.

В ДСНС додали, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали два багатоквартальних девʼятиповерхових житлових будинки.

Нагадаємо

Ввечері 17 лютого армія рф атакувала Запоріжжя безпілотниками, загинула жінка. Внаслідок удару "шахедом" пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.

Під час нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей15.02.26, 07:10 • 4757 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій