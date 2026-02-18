Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиці
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя постраждали 7 осіб, серед них двоє дітей. Загинула 48-річна жінка, пошкоджено два дев'ятиповерхові будинки.
До 7 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті обстрілу 6 людей отримали травми - дві жінки 35 та 40 років, двоє чоловіків 26 та 40 років, а також діти: дівчатка віком півтора та 11 років.
На жаль, загинула 48-річна жінка. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальниі служби проводять відновлювальні роботи
В ДСНС додали, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали два багатоквартальних девʼятиповерхових житлових будинки.
Нагадаємо
Ввечері 17 лютого армія рф атакувала Запоріжжя безпілотниками, загинула жінка. Внаслідок удару "шахедом" пошкоджені вікна та фасади житлових будинків.
