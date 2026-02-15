$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 10758 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 21020 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 20669 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 21341 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 20089 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18351 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15363 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15273 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15178 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14588 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Під час нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

російські війська атакували Запоріжжя "шахедами", спричинивши пожежу та руйнування приватного будинку. Троє цивільних осіб віком 75, 73 та 55 років отримали поранення.

Під час нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей

російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками типу "шахед", що призвело до руйнувань у житловому секторі та поранень мирних мешканців. Унаслідок влучання ворожого дрона в одному з районів міста виникла масштабна пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

Під удар потрапив приватний житловий будинок, який зазнав суттєвих пошкоджень. Через атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб: 75-річний чоловік, а також дві жінки віком 73 та 55 років. Усіх постраждалих госпіталізували, наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Внаслідок удару російського "шахеда" пошкоджений приватний житловий будинок, виникла пожежа

- йдеться у дописі Федорова в Telegram.

На місці події продовжують працювати профільні служби для фіксації чергового воєнного злочину рф та надання допомоги власникам пошкодженого майна. Міська влада уточнює масштаби руйнувань у прилеглих будівлях, де вибуховою хвилею могло пошкодити вікна та дахи.

Окупанти атакували Запорізьку область: загинув чоловік, поранено жінку13.02.26, 07:15 • 5493 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Шахед-136
Запоріжжя