Під час нічної атаки "шахедів" на Запоріжжя зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей
Київ • УНН
російські війська атакували Запоріжжя "шахедами", спричинивши пожежу та руйнування приватного будинку. Троє цивільних осіб віком 75, 73 та 55 років отримали поранення.
російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками типу "шахед", що призвело до руйнувань у житловому секторі та поранень мирних мешканців. Унаслідок влучання ворожого дрона в одному з районів міста виникла масштабна пожежа. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Під удар потрапив приватний житловий будинок, який зазнав суттєвих пошкоджень. Через атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб: 75-річний чоловік, а також дві жінки віком 73 та 55 років. Усіх постраждалих госпіталізували, наразі медики надають їм необхідну допомогу.
Внаслідок удару російського "шахеда" пошкоджений приватний житловий будинок, виникла пожежа
На місці події продовжують працювати профільні служби для фіксації чергового воєнного злочину рф та надання допомоги власникам пошкодженого майна. Міська влада уточнює масштаби руйнувань у прилеглих будівлях, де вибуховою хвилею могло пошкодити вікна та дахи.
Окупанти атакували Запорізьку область: загинув чоловік, поранено жінку13.02.26, 07:15 • 5493 перегляди