Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 16298 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 32771 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 25321 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 32147 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 27660 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 24209 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 25368 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29251 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74887 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 50620 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Публікації
Окупанти атакували Запорізьку область: загинув чоловік, поранено жінку

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах загинув чоловік та поранено жінку. Окупанти завдали 559 ударів по 37 населених пунктах області.

Окупанти атакували Запорізьку область: загинув чоловік, поранено жінку

Один чоловік загинув, одна жінка поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що упродовж доби 12 лютого окупанти завдали 559 ударів по 37 населених пунктах області:

  • війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Барвінівці, Голубковому, Рибальському, Лісному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Копанях, Чарівному, Гіркому, Цвітковому;
    • 338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Софіївку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Васинівку, Омельник, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Зелене, Загірне, Варварівку, Добропілля, Привільне, Микільське;
      • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Павлівку, Залізничне, Новоданилівку, Лугівське, Добропілля;
        • 199 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю.

          "Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури", - резюмував Федоров.

          Нагадаємо

          10 лютого армія рф атакувала інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі безпілотником, спричинивши масштабну пожежу. Понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста залишилися без електропостачання.

          Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули тварини07.02.26, 14:10 • 7755 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

          СуспільствоВійна в Україні
          Війна в Україні
          Запорізька область