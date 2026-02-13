Окупанти атакували Запорізьку область: загинув чоловік, поранено жінку
Київ • УНН
Внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах загинув чоловік та поранено жінку. Окупанти завдали 559 ударів по 37 населених пунктах області.
Один чоловік загинув, одна жінка поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що упродовж доби 12 лютого окупанти завдали 559 ударів по 37 населених пунктах області:
- війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Барвінівці, Голубковому, Рибальському, Лісному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Копанях, Чарівному, Гіркому, Цвітковому;
- 338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївку, Біленьке, Софіївку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Васинівку, Омельник, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Зелене, Загірне, Варварівку, Добропілля, Привільне, Микільське;
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Павлівку, Залізничне, Новоданилівку, Лугівське, Добропілля;
- 199 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю.
"Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
10 лютого армія рф атакувала інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі безпілотником, спричинивши масштабну пожежу. Понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста залишилися без електропостачання.
