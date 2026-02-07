$43.140.00
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 3870 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 12450 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 26376 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 40613 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 35525 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29600 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38836 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15627 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 38089 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Меню
Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули тварини

Київ • УНН

 • 14 перегляди

російська дронова атака 6 лютого зруйнувала притулок для тварин у Запоріжжі, убивши 15 собак і поранивши 10 інших. Також госпіталізовано 41-річну працівницю притулку.

Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули тварини
Фото: Національна поліція України

російська дронова атака в Запоріжжі 6 лютого зруйнувала місцевий притулок для тварин. Унаслідок удару загинули 15 собак, ще 10 тварин отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Травми отримала 41-річна працівниця притулку, жінку госпіталізували. Також правоохоронці зафіксували 10 поранених внаслідок 570 ворожих ударів по Запорізькій області.

У Біленькому FPV-дрон поцілив поблизу продовольчого магазину - поранені троє чоловіків віком 44, 49 та 67 років. Їм надали необхідну допомогу. По Новомиколаївці окупанти вдарили безпілотниками типу "Shahed". Поранення отримали 52-річна та 82-річна місцеві жительки

- йдеться в повідомленні.

Також, за даними поліції, у Микільському ворог атакував FPV-дроном автомобіль, на якому пересувалася родина.

У лікарні опинились дві жінки у віці 37 і 76 років, та два чоловіки віком 47 і 77 років.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Євген Устименко

