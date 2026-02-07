Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули тварини
Київ • УНН
російська дронова атака 6 лютого зруйнувала притулок для тварин у Запоріжжі, убивши 15 собак і поранивши 10 інших. Також госпіталізовано 41-річну працівницю притулку.
російська дронова атака в Запоріжжі 6 лютого зруйнувала місцевий притулок для тварин. Унаслідок удару загинули 15 собак, ще 10 тварин отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Травми отримала 41-річна працівниця притулку, жінку госпіталізували. Також правоохоронці зафіксували 10 поранених внаслідок 570 ворожих ударів по Запорізькій області.
У Біленькому FPV-дрон поцілив поблизу продовольчого магазину - поранені троє чоловіків віком 44, 49 та 67 років. Їм надали необхідну допомогу. По Новомиколаївці окупанти вдарили безпілотниками типу "Shahed". Поранення отримали 52-річна та 82-річна місцеві жительки
Також, за даними поліції, у Микільському ворог атакував FPV-дроном автомобіль, на якому пересувалася родина.
У лікарні опинились дві жінки у віці 37 і 76 років, та два чоловіки віком 47 і 77 років.
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.