Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные

10:29 • 3474 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 6120 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 13394 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 27303 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 41560 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 36116 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29878 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39403 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15699 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38516 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне7 февраля, 04:07
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины7 февраля, 04:30
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков7 февраля, 07:00
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак07:07
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго08:31
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39404 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес6 февраля, 11:00
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38516 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Игорь Гарбарук
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Винница
Харьков
Винницкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя5 февраля, 11:46
Техника
Отопление
Шахед-136
Х-101
БМ-27 "Ураган"

Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

российская дроновая атака 6 февраля разрушила приют для животных в Запорожье, убив 15 собак и ранив 10 других. Также госпитализирована 41-летняя работница приюта.

Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные
Фото: Национальная полиция Украины

российская дроновая атака в Запорожье 6 февраля разрушила местный приют для животных. В результате удара погибли 15 собак, еще 10 животных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Травмы получила 41-летняя работница приюта, женщина госпитализирована. Также правоохранители зафиксировали 10 раненых в результате 570 вражеских ударов по Запорожской области.

В Беленьком FPV-дрон попал вблизи продовольственного магазина - ранены трое мужчин в возрасте 44, 49 и 67 лет. Им оказана необходимая помощь. По Новониколаевке оккупанты ударили беспилотниками типа "Shahed". Ранения получили 52-летняя и 82-летняя местные жительницы

- говорится в сообщении.

Также, по данным полиции, в Никольском враг атаковал FPV-дроном автомобиль, на котором передвигалась семья.

В больнице оказались две женщины в возрасте 37 и 76 лет, и два мужчины в возрасте 47 и 77 лет.

Напомним

В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.

Евгений Устименко

