Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животные
Киев • УНН
российская дроновая атака 6 февраля разрушила приют для животных в Запорожье, убив 15 собак и ранив 10 других. Также госпитализирована 41-летняя работница приюта.
Детали
Травмы получила 41-летняя работница приюта, женщина госпитализирована. Также правоохранители зафиксировали 10 раненых в результате 570 вражеских ударов по Запорожской области.
В Беленьком FPV-дрон попал вблизи продовольственного магазина - ранены трое мужчин в возрасте 44, 49 и 67 лет. Им оказана необходимая помощь. По Новониколаевке оккупанты ударили беспилотниками типа "Shahed". Ранения получили 52-летняя и 82-летняя местные жительницы
Также, по данным полиции, в Никольском враг атаковал FPV-дроном автомобиль, на котором передвигалась семья.
В больнице оказались две женщины в возрасте 37 и 76 лет, и два мужчины в возрасте 47 и 77 лет.
Напомним
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.