Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині
Київ • УНН
В ніч на 7 лютого агресор здійснив комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.
Країна-агресор у ніч на 7 лютого здійснює комбіновану атаку на Україну. Про це інформує УНН.
Деталі
О 2:36 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "шахед" у Холодногірському районі.
На місце події виїхали відповідні служби для обстеження та встановлення наслідків
О 4:20 начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна попередила про небезпеку.
Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога. До відбою перебувайте в укриттях!
У свою чергу Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу ворожих БпЛА у напрямку західних регіонів.
Івано-Франківщина: БпЛА на півночі Івано-Франківщини курсом на захід (Львівщина), БпЛА в напрямку Бурштина; Буковина: БпЛА в напрямку Берегомета, Красноїльська, Вашківець, Герци.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області. Незадовго до атаки ПС попереджали про групу крилатих ракет курсом на Бурштин.
Нагадаємо
росія в ніч на 3 лютого завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Атаковано об'єкти генерації та розподілу електроенергії, зокрема ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.
