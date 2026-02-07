Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 11864 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 21785 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 19696 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 18015 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 22872 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12902 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27912 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17922 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20514 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 68145 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 22872 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 26359 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27912 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 38436 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 68145 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині

Київ • УНН

 • 0 перегляди

В ніч на 7 лютого агресор здійснив комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині

Країна-агресор у ніч на 7 лютого здійснює комбіновану атаку на Україну. Про це інформує УНН.

Деталі

О 2:36 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "шахед" у Холодногірському районі.

На місце події виїхали відповідні служби для обстеження та встановлення наслідків

- розповів Терехов.

О 4:20 начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна попередила про небезпеку.

Вінниччина перебуває під масованою повітряною атакою ворога. До відбою перебувайте в укриттях!

- закликала Заболотна.

У свою чергу Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу ворожих БпЛА у напрямку західних регіонів.

Івано-Франківщина: БпЛА на півночі Івано-Франківщини курсом на захід (Львівщина), БпЛА в напрямку Бурштина; Буковина: БпЛА в напрямку Берегомета, Красноїльська, Вашківець, Герци.

- попередили у ПС о 5:13.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області. Незадовго до атаки ПС попереджали про групу крилатих ракет курсом на Бурштин.

Нагадаємо

росія в ніч на 3 лютого завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Атаковано об'єкти генерації та розподілу електроенергії, зокрема ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі05.02.26, 07:37 • 32569 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Львівська область
Вінницька область
Івано-Франківська область
Повітряні сили Збройних сил України
Вінниця