російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

У ніч на 5 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників. Падіння уламків БпЛА зафіксовано у чотирьох районах столиці. Внаслідок терористичних дій ворога постраждали дві жінки похилого віку, а також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Найбільше від уламків ворожих БпЛА постраждав Солом’янський район. Там зафіксовано пошкодження фасадів та вибиті вікна у чотирьох багатоповерхових житлових будинках. За даними столичної поліції, госпіталізація знадобилася 79-річній жінці, яка отримала поранення у власній квартирі. Іншій мешканці району, жінці 89 років, медики надали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес та незначні ушкодження.

У Дарницькому районі також зафіксовано падіння залишків дрона на житловий сектор. Уламки пошкодили фасад багатоповерхівки, проте, на щастя, у цьому районі обійшлося без жертв та госпіталізацій. Слідчо-оперативні групи продовжують огляд території для документування всіх пошкоджень майна громадян.

Пожежі в Оболонському та Шевченківському районах

В Оболонському районі уламки збитого безпілотника впали безпосередньо на територію автостоянки. Це спричинило загоряння двох легкових автомобілів, які були повністю знищені вогнем до приїзду рятувальників. Фахівці ДСНС оперативно ліквідували пожежу, запобігши її поширенню на інші транспортні засоби.

Тим часом у Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у дах офісної будівлі. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували протягом години. Наразі на всіх локаціях працюють вибухотехніки та криміналісти, які збирають речові докази чергових воєнних злочинів рф проти мирного населення Києва.

рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина