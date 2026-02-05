російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 8678 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 16271 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 14080 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 14514 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 16237 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16568 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14043 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13289 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19756 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26631 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Популярнi новини
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 4824 перегляди
Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік4 лютого, 20:53 • 4390 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 9026 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 5264 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 7532 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 35272 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 65838 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 66388 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 105479 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 112598 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Оман
Франція
Китай
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 7704 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 4944 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 6282 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 10984 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 9328 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Золото
Storm Shadow
Dassault Rafale

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок російської атаки дронами на Київ 5 лютого постраждали дві жінки похилого віку, пошкоджено чотири багатоповерхівки. Зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці.

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

У ніч на 5 лютого російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників. Падіння уламків БпЛА зафіксовано у чотирьох районах столиці. Внаслідок терористичних дій ворога постраждали дві жінки похилого віку, а також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Найбільше від уламків ворожих БпЛА постраждав Солом’янський район. Там зафіксовано пошкодження фасадів та вибиті вікна у чотирьох багатоповерхових житлових будинках. За даними столичної поліції, госпіталізація знадобилася 79-річній жінці, яка отримала поранення у власній квартирі. Іншій мешканці району, жінці 89 років, медики надали допомогу на місці через гостру реакцію на стрес та незначні ушкодження.

У Дарницькому районі також зафіксовано падіння залишків дрона на житловий сектор. Уламки пошкодили фасад багатоповерхівки, проте, на щастя, у цьому районі обійшлося без жертв та госпіталізацій. Слідчо-оперативні групи продовжують огляд території для документування всіх пошкоджень майна громадян.

Пожежі в Оболонському та Шевченківському районах

В Оболонському районі уламки збитого безпілотника впали безпосередньо на територію автостоянки. Це спричинило загоряння двох легкових автомобілів, які були повністю знищені вогнем до приїзду рятувальників. Фахівці ДСНС оперативно ліквідували пожежу, запобігши її поширенню на інші транспортні засоби.

Тим часом у Шевченківському районі ворожий дрон поцілив у дах офісної будівлі. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували протягом години. Наразі на всіх локаціях працюють вибухотехніки та криміналісти, які збирають речові докази чергових воєнних злочинів рф проти мирного населення Києва.

рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина05.02.26, 02:59 • 3576 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Київ