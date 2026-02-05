$43.190.22
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина

Київ • УНН

 • 14 перегляди

російські війська атакували Київщину дронами, внаслідок чого у Вишгородському районі постраждав чоловік з рваною раною грудної клітини. Пошкоджено один приватний будинок, триває ліквідація наслідків.

рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина

російські окупаційні війська вчергове атакували Київську область, застосовуючи ударні безпілотники проти цивільної інфраструктури. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що під ударом ворога опинилися мирні населені пункти, що призвело до поранення людини та пошкодження приватного майна. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок ворожого нальоту у Вишгородському районі постраждав місцевий мешканець. Чоловік отримав рвану рану грудної клітини та був терміново госпіталізований до медичного закладу. 

На жаль, у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Його з рваною раною грудної клітини госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу

- йдеться у повідомленні Калашника.

Окрім людських жертв, зафіксовано руйнування житлового фонду. За попередніми даними, у районі пошкоджено один приватний будинок. На місці події працюють профільні служби для ліквідації наслідків та уточнення обсягів пошкоджень.

Станом на ніч 5 лютого ворожа атака на Київщину триває. Микола Калашник закликав жителів області не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. "Бережіть себе та своїх близьких", – наголосив очільник ОВА.

Степан Гафтко

