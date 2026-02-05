рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина

російські окупаційні війська вчергове атакували Київську область, застосовуючи ударні безпілотники проти цивільної інфраструктури. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що під ударом ворога опинилися мирні населені пункти, що призвело до поранення людини та пошкодження приватного майна. Про це пише УНН.

Внаслідок ворожого нальоту у Вишгородському районі постраждав місцевий мешканець. Чоловік отримав рвану рану грудної клітини та був терміново госпіталізований до медичного закладу.

