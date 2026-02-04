Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться

- сказав Зеленський, додавши, що сподівається, що мир буде досягнуто менш ніж за рік.