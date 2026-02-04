Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік, адже поразка у війні означатиме втрату незалежності України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу France 2, передає УНН.
Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться
