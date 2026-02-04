$43.190.22
20:17 • 1038 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 2930 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 5224 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 10481 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 13438 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12531 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 12429 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19087 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25853 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19797 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський сподівається на досягнення миру менш ніж за рік. Він наголосив, що поразка у війні означатиме втрату незалежності України.

Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік, адже поразка у війні означатиме втрату незалежності України. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу France 2, передає УНН

Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться 

- сказав Зеленський, додавши, що сподівається, що мир буде досягнуто менш ніж за рік.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб росія змогла захопити весь Донбас, їй необхідно два роки та 800 тис. трупів власних солдат.

Павло Башинський

