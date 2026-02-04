Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на достижение мира менее чем за год. Он подчеркнул, что поражение в войне будет означать потерю независимости Украины.
Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью россии, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы россия смогла захватить весь Донбасс, ей необходимо два года и 800 тыс. трупов собственных солдат.