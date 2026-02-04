Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год

Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью россии, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет

- сказал Зеленский, добавив, что надеется, что мир будет достигнут менее чем за год.