Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год

20:17 • 1338 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 3354 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 5510 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10628 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13592 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12576 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12476 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19110 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25883 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19808 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15 • 30768 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР
4 февраля, 11:55 • 10304 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби
4 февраля, 13:46 • 17967 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн
4 февраля, 14:18 • 10906 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
4 февраля, 14:49 • 11655 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15 • 30833 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37 • 62100 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
3 февраля, 14:17 • 62800 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30 • 101934 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38 • 109898 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Киевская область
Объединенные Арабские Эмираты
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
19:58 • 792 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение
18:16 • 2164 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей
17:19 • 4612 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры
16:32 • 4644 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате
15:33 • 6192 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на достижение мира менее чем за год. Он подчеркнул, что поражение в войне будет означать потерю независимости Украины.

Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год, ведь поражение в войне будет означать потерю независимости Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, передает УНН

Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны. Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью россии, это будет абсолютно ужасная потеря. И я уверен, что этого не произойдет 

- сказал Зеленский, добавив, что надеется, что мир будет достигнут менее чем за год.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы россия смогла захватить весь Донбасс, ей необходимо два года и 800 тыс. трупов собственных солдат.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина