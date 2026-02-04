$43.190.22
20:17 • 536 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
19:40 • 2200 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
18:32 • 4732 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 10233 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 13224 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 12448 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 12376 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19039 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25808 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19778 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Росіянам знадобиться щонайменше 2 роки та 800 тис. трупів власних солдат, щоб захопити Донбас - Зеленський

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент Зеленський заявив, що для захоплення Донбасу росії знадобиться два роки та 800 тисяч загиблих солдатів. Він зазначив, що заморозка війни по лінії фронту є поступкою з боку України.

Росіянам знадобиться щонайменше 2 роки та 800 тис. трупів власних солдат, щоб захопити Донбас - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб росія змогла захопити весь Донбас, їй необхідно два роки та 800 тис. трупів власних солдат, передає УНН

росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Чому? Бо відколи вони почали цю війну вони не здобули жодної перемоги. Ми чудово розуміємо, яку ціну кожен метр цієї землі коштує російській армії. Вони не рахують тих, хто гине. Ми мусимо це робити. Щоб завоювати схід України, їм коштуватиме ще 800 тис. трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються 

- сказав Зеленський в інтерв'ю France 2. 

Він додав, що заморозка війни по лінії фронту це вже поступка з боку України.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування російських військ на 3 тисячі кілометрів за минулий рік обійшлося рф у сотні тисяч втрат. Він зазначив, що кількість мобілізованих у росії тепер дорівнює безповоротним втратам, що свідчить про зупинку нарощування армії рф.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна