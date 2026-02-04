Росіянам знадобиться щонайменше 2 роки та 800 тис. трупів власних солдат, щоб захопити Донбас - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб росія змогла захопити весь Донбас, їй необхідно два роки та 800 тис. трупів власних солдат, передає УНН.

росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Чому? Бо відколи вони почали цю війну вони не здобули жодної перемоги. Ми чудово розуміємо, яку ціну кожен метр цієї землі коштує російській армії. Вони не рахують тих, хто гине. Ми мусимо це робити. Щоб завоювати схід України, їм коштуватиме ще 800 тис. трупів, трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються - сказав Зеленський в інтерв'ю France 2.

Він додав, що заморозка війни по лінії фронту це вже поступка з боку України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування російських військ на 3 тисячі кілометрів за минулий рік обійшлося рф у сотні тисяч втрат. Він зазначив, що кількість мобілізованих у росії тепер дорівнює безповоротним втратам, що свідчить про зупинку нарощування армії рф.