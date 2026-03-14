У кількох районах Києва через обстріл зупинився електротранспорт та зникло світло
Через знеструмлення мережі після ракетної атаки обмежено рух тролейбусів у кількох районах. Для пасажирів запустили тимчасові автобусні маршрути.
Через нічний ворожий обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинився рух електротранспорту. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.
Зазначається, що причиною є відключення напруги на окремих ділянках мережі. Зокрема, обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську та біля Тролейбусного депо № 1.
Щоб забезпечити перевезення пасажирів, організовано тимчасові автобусні маршрути:
- № 45ТР – ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська";
- № 38ТР – ст. м. "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;
- № 43К – Кібцентр – Либідська площа.
Тим часом місцеві пабліки інформують, що у Києві та області почалися перебої з електрикою.
Ворог у ніч на суботу, 14 березня, завдав масованої комбінованої атаки по Києву та Київській області. По столиці росіяни ударили балістичними ракетами. Внаслідок атаки в одному з районів міста спалахнула пожежа.
Ракетна атака на Бровари: є загиблий та поранені14.03.26, 05:13 • 10442 перегляди