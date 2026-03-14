Ракетна атака на Бровари: є загиблий та поранені

Ворог у ніч на суботу, 14 березня, атакував Бровари Київської області. Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко, інформує УНН.

За його словами, внаслідок ракетної атаки у Броварах є постраждалі.

Станом на зараз відомо про чотирьох поранених та, на жаль, одного загиблого