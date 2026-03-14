$44.160.1950.960.02
Графики отключений электроэнергии
В нескольких районах Киева из-за обстрела остановился электротранспорт и пропал свет

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

Из-за обесточивания сети после ракетной атаки ограничено движение троллейбусов в нескольких районах. Для пассажиров запустили временные автобусные маршруты.

Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановилось движение электротранспорта. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что причиной является отключение напряжения на отдельных участках сети. В частности, ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбедской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске и возле Троллейбусного депо № 1.

Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, организованы временные автобусные маршруты:

  • № 45ТР – ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";
    • № 38ТР – ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;
      • № 43К – Кибцентр – Лыбедская площадь.

        Тем временем местные паблики информируют, что в Киеве и области начались перебои с электричеством.

        Напомним

        Враг в ночь на субботу, 14 марта, нанес массированную комбинированную атаку по Киеву и Киевской области. По столице россияне ударили баллистическими ракетами. В результате атаки в одном из районов города вспыхнул пожар.

        Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненые

        Вадим Хлюдзинский

