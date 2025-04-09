Борис Джонсон раскритиковал разговор Трампа с путиным, заявив, что российский диктатор хочет продолжать войну, а не вести переговоры.
Франция готова использовать свое ядерное сдерживание для защиты Европы и может разместить ядерные истребители в Германии. Это происходит на фоне угроз США вывести свои войска с континента и заявлений о возможном мирном урегулировании в Украине.
Президент США Трамп обостряет конфликт с Зеленским и перенимает нарративы, выгодные также Москве. После переговоров США и РФ в Эр-Рияде без участия Украины, Трамп поставил под сомнение легитимность украинской власти.
Бывший премьер Британии опроверг заявление Трампа о 4% рейтинге Зеленского. Джонсон призвал ЕС разморозить российские активы для поддержки Украины.
Линдси Грэм предложил автоматическое вступление Украины в НАТО в случае нового российского вторжения. Сенатор также призвал вооружить Украину F-16 и выразил поддержку позиции Трампа в отношении путина.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.
Бывший премьер Британии назвал путина нецензурным словом из-за его имперских амбиций в отношении Украины и стран Балтии. Джонсон заявил, что россия больше не является империей, и это нужно осознать.
Илон Маск ищет способы заставить британского премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку до выборов 2029 года. Миллиардер частно обсуждает это с союзниками и использует соцсеть X для давления.
60-летний актер признался, что его колени не выдержат еще одного фильма о Джоне Уике. Франшиза, собравшая более миллиарда долларов, может завершиться на четвертой части.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом сообщил телеведущий Юрий Горбунов, поблагодарив политика за участие в съемках.
Борис Джонсон заявил о необходимости размещения многонациональных европейских миротворческих сил на границе Украины после мирного соглашения. Экс премьер отметил моральную ответственность Британии перед Украиной через Будапештский меморандум.
27-летняя звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью рассказала о замораживании яйцеклеток после диагностирования синдрома поликистозных яичников. Актриса приняла это решение, несмотря на семейную историю поздней фертильности.
Германия под руководством Шольца будет играть решающую роль в вопросах вступления Украины в НАТО и прекращения войны.
Ведущая BBC Лаура Кенссберг случайно прислала Борису Джонсону свои брифинговые заметки. Из-за этого интервью с бывшим премьер-министром Великобритании было отменено в кратчайшие сроки.
Канцлер Германии Олаф Шольц стремится возобновить прямые контакты с президентом РФ Путиным. Разговор планируют провести накануне встречи «Большой двадцатки» в Бразилии в ноябре.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл, что королева Елизавета II страдала от рака костей. Он описал ее последний вид и решимость выполнить долг до конца.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривается как потенциальный главный редактор The Daily Telegraph. Надхим Захави обсуждает эту идею с инвесторами во время переговоров о покупке издания.
Борис Джонсон заявил, что Трамп находится в отличной форме после недавнего покушения на его жизнь, и выразил уверенность в решительной поддержке Трампом Украины и защиты демократии.
Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.
Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года.
Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.
Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".
Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, чтобы обсудить войну в Украине.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.
Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников по ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине.
Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.