Борис Джонсон

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29266 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44121 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49538 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55694 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67872 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56790 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55961 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119994 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81926 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226508 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88199 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20961 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17832 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16624 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18210 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88231 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119994 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226508 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403499 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395901 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11090 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16652 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17859 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20984 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75233 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Борис Джонсон

Новости по теме

путин смеется над нами - Борис Джонсон о разговоре Трампа с главой рф

Борис Джонсон раскритиковал разговор Трампа с путиным, заявив, что российский диктатор хочет продолжать войну, а не вести переговоры.

Война • 19 марта, 07:34 • 116708 просмотра

Франция может разместить ядерные истребители в Германии - The Telegraph

Франция готова использовать свое ядерное сдерживание для защиты Европы и может разместить ядерные истребители в Германии. Это происходит на фоне угроз США вывести свои войска с континента и заявлений о возможном мирном урегулировании в Украине.

Война • 25 февраля, 08:29 • 31605 просмотра

После переговоров в Эр-Рияде, Трамп все более поддерживает выгодные рф нарративы и называет Зеленского "диктатором" - CNN

Президент США Трамп обостряет конфликт с Зеленским и перенимает нарративы, выгодные также Москве. После переговоров США и РФ в Эр-Рияде без участия Украины, Трамп поставил под сомнение легитимность украинской власти.

политика • 19 февраля, 18:24 • 70957 просмотра

Рейтинг Зеленского примерно такой же, как у Трампа - Джонсон

Бывший премьер Британии опроверг заявление Трампа о 4% рейтинге Зеленского. Джонсон призвал ЕС разморозить российские активы для поддержки Украины.

политика • 19 февраля, 14:47 • 30346 просмотра

Грэм: Украина должна автоматически вступить в НАТО, если россия снова вторгнется в страну

Линдси Грэм предложил автоматическое вступление Украины в НАТО в случае нового российского вторжения. Сенатор также призвал вооружить Украину F-16 и выразил поддержку позиции Трампа в отношении путина.

Война • 15 февраля, 14:07 • 26432 просмотра

Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа - СМИ

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.

политика • 26 января, 15:30 • 55992 просмотра

Йоб***й идиот, империи больше нет: Джонсон резко высказался об амбициях путина

Бывший премьер Британии назвал путина нецензурным словом из-за его имперских амбиций в отношении Украины и стран Балтии. Джонсон заявил, что россия больше не является империей, и это нужно осознать.

Война • 11 января, 16:25 • 48485 просмотра

Маск пытается добиться отставки премьера Британии - Financial Times

Илон Маск ищет способы заставить британского премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку до выборов 2029 года. Миллиардер частно обсуждает это с союзниками и использует соцсеть X для давления.

Новости Мира • 9 января, 09:55 • 22333 просмотра

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

60-летний актер признался, что его колени не выдержат еще одного фильма о Джоне Уике. Франшиза, собравшая более миллиарда долларов, может завершиться на четвертой части.

Культура • 29 декабря, 12:48 • 117330 просмотра

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом сообщил телеведущий Юрий Горбунов, поблагодарив политика за участие в съемках.

Культура • 28 декабря, 17:07 • 112283 просмотра

Джонсон предлагает разместить британские войска на границе Украины после подписания мирного соглашения

Борис Джонсон заявил о необходимости размещения многонациональных европейских миротворческих сил на границе Украины после мирного соглашения. Экс премьер отметил моральную ответственность Британии перед Украиной через Будапештский меморандум.

Война • 29 ноября, 11:23 • 19748 просмотра

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

27-летняя звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью рассказала о замораживании яйцеклеток после диагностирования синдрома поликистозных яичников. Актриса приняла это решение, несмотря на семейную историю поздней фертильности.

Здоровье • 20 ноября, 11:05 • 105255 просмотра

Германия может стать ключевым игроком в вопросе завершения войны в Украине - FT

Германия под руководством Шольца будет играть решающую роль в вопросах вступления Украины в НАТО и прекращения войны.

политика • 29 октября, 08:38 • 15994 просмотра

BBC отменяет интервью с Борисом Джонсоном после того, как журналистка случайно прислала свои вопросы заранее

Ведущая BBC Лаура Кенссберг случайно прислала Борису Джонсону свои брифинговые заметки. Из-за этого интервью с бывшим премьер-министром Великобритании было отменено в кратчайшие сроки.

Новости Мира • 3 октября, 15:23 • 15478 просмотра

Впервые за более чем два года Шольц может возобновить контакт с Путиным - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц стремится возобновить прямые контакты с президентом РФ Путиным. Разговор планируют провести накануне встречи «Большой двадцатки» в Бразилии в ноябре.

Новости Мира • 1 октября, 11:03 • 12796 просмотра

Королева Елизавета II болела раком костей - Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл, что королева Елизавета II страдала от рака костей. Он описал ее последний вид и решимость выполнить долг до конца.

Новости Мира • 1 октября, 02:31 • 18653 просмотра

Борис Джонсон может стать главным редактором The Daily Telegraph

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривается как потенциальный главный редактор The Daily Telegraph. Надхим Захави обсуждает эту идею с инвесторами во время переговоров о покупке издания.

политика • 12 августа, 23:00 • 29339 просмотра

Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом и обсудил поддержку Украины

Борис Джонсон заявил, что Трамп находится в отличной форме после недавнего покушения на его жизнь, и выразил уверенность в решительной поддержке Трампом Украины и защиты демократии.

политика • 16 июля, 20:33 • 107301 просмотра

Опросы отдают лейбористам убедительную победу на выборах в Великобритании - FT

Прогнозируется, что в результате исторической победы Лейбористская партия сэра Кейра Стармера придет к власти с беспрецедентным большинством голосов, а Консервативная партия Риши Сунака столкнется с одним из худших поражений в своей истории.

Новости Мира • 4 июля, 13:00 • 17611 просмотра

"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года.

Война • 14 мая, 14:22 • 22085 просмотра

Ермак провел онлайн-встречу с бывшим генсеком НАТО

Ермак обсудил с бывшим председателем НАТО Расмуссеном и другими международными деятелями проект доклада о будущем членстве Украины в НАТО, подготовку к Мирному саммиту в Швейцарии, а также необходимость гарантий безопасности и поддержки со стороны стран-партнеров в условиях продолжающейся войны с Россией.

Война • 7 мая, 21:43 • 27310 просмотра

Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".

Новости Мира • 17 апреля, 03:14 • 27891 просмотра

Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, чтобы обсудить войну в Украине.

политика • 10 марта, 01:02 • 102807 просмотра

Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

Война • 24 февраля, 10:17 • 61789 просмотра

В Киев прибыли премьер-министры Италии и Бельгии

Премьер-министры Италии, Джорджия Мелони и Бельгии Александр Де Кру прибыли в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной во вторую годовщину российского вторжения.

Война • 24 февраля, 07:40 • 48064 просмотра

Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.

политика • 24 февраля, 06:57 • 112710 просмотра

"Весь мир будет наблюдать": глава МИД Британии призвал Конгресс США проголосовать за пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет помощи по безопасности Украине и другим партнерам на сумму 95 миллиардов долларов.

политика • 14 февраля, 11:47 • 25193 просмотра

Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников по ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине.

политика • 14 февраля, 10:05 • 23936 просмотра

Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.

Война • 30 января, 11:37 • 32283 просмотра