Союзники по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство, поощряя вторжение путина - Борис Джонсон

Союзники Украины по НАТО чувствуют вину за то, что не предоставили Украине членство в Альянсе, что сделало возможным российское вторжение. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что бездействие НАТО дало путину повод думать, что Запад несерьезно относится к Украине.