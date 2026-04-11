Борис Джонсон посетил украинских военных на Запорожском направлении

Фото: www.facebook.com/sergiy.tomilenko

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции 65-й бригады на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает УНН.

Детали

Наконец-то могу опубликовать эксклюзивные фото с поездки на фронт Бориса Джонсона. Сегодня британская газета "Daily Mail" публикует обширный репортаж самого Бориса - человека, который начинал карьеру журналистом - с Запорожского направления. Он посетил позиции 65-й бригады - написал Томиленко.

Он рассказал, что о тайной командировке Джонсона узнал от военного корреспондента "Daily Mail" Ричарда Пендлбери.

Ричард как раз вместе с фотографом Джейми Вейзманом вернулся из Украины и рассказал: Борис настойчиво попросил фронтовую команду "Daily Mail" организовать такую поездку на передовую. Договорились: фото придержать и публиковать одновременно с выходом материала в газете. Поскольку именно обострилась война вокруг Ирана, то выход публикации откладывался. И вот этот момент настал - добавляет Томиленко.

В своем материале для "Daily Mail" Джонсон поделился впечатлениями от Запорожья, а также рассказал историю украинских военных, которых встретил на передовой. Среди них – военнослужащий с позывным "Кокос", пилот дронов, который уничтожил 434 россиян, получил тяжелое ранение от танкового снаряда, отказался от ампутации и вернулся к службе.

Напомним

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа и Запад делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины. Он подчеркнул, что Украина критически зависит от технологической поддержки США.