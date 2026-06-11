Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов

Новое исследование Гарвардской медицинской школы и медицинского центра Beth Israel Deaconess показало, что современные модели искусственного интеллекта в отдельных сценариях превосходят реальных врачей в точности первичной диагностики. Это еще не переворот в медицине, но уже существенный сдвиг в сторону все более активного применения ИИ. О тенденциях использования искусственного интеллекта в медицине читайте в материале УНН.

Сразу заметим, что речь в материале пойдет не об "индивидуальной консультации" пациента с чатом GPT или другой подобной системой — от чего мы настоятельно просим воздержаться, а о научных разработках, которые постепенно находят практическое применение в клинических условиях.

Онкологическая диагностика — крупнейшая сфера применения

В прошлом году группа исследователей из Корейского института материалов (KIMS) разработала оптический биосенсор, способный обнаруживать следовые количества ДНК раковых клеток в крови с высокой чувствительностью, что позволяет проводить раннюю диагностику рака. Исследователи считают, что сенсор обладает более высокой чувствительностью, чем обычная биопсия.

В исследовании, опубликованном в начале 2026 года, заявляется, что китайские системы DAMO GRAPE от Alibaba и RuiPath от Huawei продемонстрировали высокую диагностическую точность и уже используются в клинических условиях. Указывается, что DAMO GRAPE для скрининга рака желудка превзошла радиологов-людей, достигнув чувствительности 85,1% и специфичности 96,8%. Помимо выявления, модели машинного обучения все чаще используются для прогнозирования эффективности лечения и результатов лечения пациентов.

Добавим, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) одобрило более 70 устройств, связанных с искусственным интеллектом, причем 54,9% сосредоточены на радиологии. Из них наибольшее количество систем направлено на общее выявление рака, а также на выявление рака молочной железы. Применяются ИИ-ассистированные технологии и во время скринингов, в частности, на рак шейки матки. Постепенно внедряются подобные системы и в Украине, в частности для анализа КТ-снимков.

ИИ и роботизированная медицина

Еще одна сфера, в которой широко применяется искусственный интеллект, — хирургия. Например, системы могут анализировать движения хирурга во время операции и выдавать анализ эффективности и улучшения его действий. Исследования демонстрируют, что ИИ-ассистированная хирургия сокращает время проведения операции почти на четверть.

Наиболее известной в мире является роботизированная хирургическая система Da Vinci компании Intuitive Surgical (США), которая позволяет хирургу выполнять малоинвазивные операции через несколько небольших разрезов (0,5–1 см) вместо большого разреза. Постепенно эта система обучается на базе полученных наборов данных и повышает свою эффективность.

Перинатальная медицина – от сердцебиения плода до прогнозирования даты родов

Искусственный интеллект в этой области медицины помогает распознавать аномалии в развитии плода во время УЗИ, а также распознает предлежание плаценты при проведении МРТ.

В марте 2026 года американская компания Ultrasound AI получила от FDA регистрацию на технологию Delivery Date AI. Эта технология проявляет высокую точность в прогнозировании даты родов, ориентируясь исключительно на стандартные снимки, сделанные во время УЗИ. Подобные ИИ-системы также помогают врачам анализировать наборы данных и выявлять паттерны, указывающие, например, на риск избыточной массы плода.

В Украине, как рассказал УНН заведующий Кафедрой госпитальной акушерства и гинекологии и последипломного образования Национального медицинского университета им. Богомольца, профессор, заслуженный врач Дмитрий Говсеев, также начинают применять ИИ-ассистированные исследования, которые помогают, в частности, выявлять риск преждевременных родов.

ИИ-системы дают возможность прогнозировать риск преждевременных родов даже при минимальном наборе данных. Сочетание традиционных методов диагностики с новейшими моделями дает очень высокий результат в прогнозировании. Это дает время и возможность врачам пролонгировать беременность и сохранить жизнь ребенку — объясняет врач.

По его словам, довольно активно ИИ используется и в кардиотокографии – исследовании сердцебиения плода, что помогает выявить дистресс плода (дискомфорт плода, вызванный, например, нехваткой кислорода).

В то же время Дмитрий Говсеев подчеркивает, что конечную ответственность за здоровье пациента несет врач, а современные системы исследования – дополнительные инструменты, а не замена специалиста.