Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Марк Цукерберг приобрел за 4095 долларов синюю рубашку, которую носил Джесси Айзенберг в фильме "Социальная сеть". Теперь предприниматель лично владеет артефактом кино.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольшие потери понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.
Марк Цукерберг выступил на 40-летии Присциллы Чан в копии костюма певца Бенсона Буна с «Грэмми-2025». Основатель Meta станцевал на пианино и исполнил песню «Beautiful Things» в синем комбинезоне с пайетками.
Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.
Meta уменьшает годовое распределение акций для десятков тысяч сотрудников на 10% несмотря на рекордные показатели. Акции компании выросли на 50% за год и торгуются на уровне $695.
Компания Илона Маска X согласилась выплатить Дональду Трампу 10 миллионов долларов за внесудебное урегулирование. Дело касается блокировки аккаунта политика после событий 6 января 2021 года.
Технологические гиганты планируют увеличить капитальные расходы на инфраструктуру ИИ на 55% по сравнению с 2024 годом. Meta, Microsoft и Alphabet ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе, несмотря на сомнения инвесторов.
Состояние основателя Meta достигло $248 млрд благодаря росту акций компании на 17%. Рыночная стоимость Meta выросла до $1,78 трлн из-за инвестиционного интереса к разработкам ИИ.
Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами штата Делавэр, возможно в Техасе. Компания также планирует перевести сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках пересмотра модерации контента.
Meta согласилась выплатить Дональду Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его аккаунтов в 2021 году. Это часть сделки для завершения судебного процесса против компании и Марка Цукерберга.
Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.
Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие лидеры технологических компаний присутствуют на инаугурации Трампа. Церемония была перенесена в помещение Капитолия из-за низких температур.
Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.
President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.
Instagram отказывается от квадратной сетки профилей в пользу прямоугольного формата. Руководитель платформы Адам Моссери объясняет это тем, что большинство контента загружается в вертикальном формате.
В Вашингтоне готовятся к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония соберет 250 тысяч гостей, привлечет технологических гигантов и установит рекорд по сборам средств в $170 млн.
Байден не будет вводить запрет TikTok перед передачей власти Трампу. Новоизбранный президент пообещал сохранить приложение, а CEO TikTok получит VIP-место на инаугурации вместе с другими tech-лидерами.
Гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Он будет присутствовать на трибуне вместе с Маском, Цукербергом и Безосом накануне возможного запрета приложения в США.
Марк Цукерберг защищает использование Meta набора данных LibGen с защищенными авторским правом электронными книгами. Он проводит параллели с YouTube, который также борется с пиратским контентом.
Марк Цукерберг заявил, что новое правительство США должно остановить штрафование американских технологических компаний со стороны ЕС. Meta также объявила о прекращении программы проверки фактов и DEI-инициатив.
Meta обновила правила модерации контента, разрешив обвинения в психических расстройствах на основе гендерной идентичности. Компания также меняет систему проверки фактов и отменяет некоторые ограничения по языку ненависти.
Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.
500 богатейших людей мира достигли совокупного капитала в 10 трлн долларов. Илон Маск лидирует с состоянием в 442,1 млрд долларов, увеличив его на 213 млрд за год.
Статьи об Илоне Маске набрали 1,03 млрд просмотров, что на 120% больше чем в 2023. Его показатели втрое превышают суммарный трафик девяти других топовых CEO.
Состояние Илона Маска стремительно растет и приближается к отметке $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний.
Сэм Альтман из OpenAI объявил о пожертвовании $1 млн на инаугурационный фонд Трампа. Вслед за ним Amazon и Meta также пообещали внести по $1 млн, несмотря на предыдущие конфликты с Трампом.