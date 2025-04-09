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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Марк Цукерберг

Американский бизнесмен (родился в 1984 году)
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Крупнейшие богачи потеряли 208 млрд долларов за день из-за пошлин Трампа

Состояние 500 самых богатых людей мира упало на 208 млрд долларов из-за обвалов на рынках, вызванных пошлинами Трампа. Больше всего пострадали Цукерберг, Безос и Маск.

Экономика • 4 апреля, 13:47 • 12413 просмотра

Forbes объявил рейтинг самых богатых людей мира в 2025 году: Илон Маск возглавил список, обогнав Марка Цукерберга

Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.

Новости Мира • 1 апреля, 16:16 • 32629 просмотра

"Она теперь моя": Марк Цукерберг купил рубашку, которую носил его ки doubleйник

Марк Цукерберг приобрел за 4095 долларов синюю рубашку, которую носил Джесси Айзенберг в фильме "Социальная сеть". Теперь предприниматель лично владеет артефактом кино.

Новости Мира • 1 апреля, 07:47 • 181055 просмотра

Топ-8 техномагнатов потеряли в этом году $266 млрд

Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.

Экономика • 12 марта, 11:55 • 16585 просмотра

Миллиардеры, которые были присутствовали на инаугурации Трампа, с того дня обеднели на 210 миллиардов долларов

Пять самых богатых людей мира, присутствовавших на инаугурации Трампа, потеряли $210 млрд из-за падения фондовых рынков. Наибольшие потери понес Илон Маск - $145 млрд из-за обвала акций Tesla.

Экономика • 11 марта, 01:46 • 27551 просмотра

Цукерберг в блестящем комбинезоне с "Грэмми-2025" устроил сюрприз на юбилее жены

Марк Цукерберг выступил на 40-летии Присциллы Чан в копии костюма певца Бенсона Буна с «Грэмми-2025». Основатель Meta станцевал на пианино и исполнил песню «Beautiful Things» в синем комбинезоне с пайетками.

Новости Мира • 1 марта, 08:56 • 121381 просмотра

Meta готовит отдельное ИИ-приложение, которое бросит вызов ChatGPT - СМИ

Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.

Новости Мира • 28 февраля, 08:11 • 26604 просмотра

Meta урезает акционные бонусы для сотрудников на фоне рекордного роста акций

Meta уменьшает годовое распределение акций для десятков тысяч сотрудников на 10% несмотря на рекордные показатели. Акции компании выросли на 50% за год и торгуются на уровне $695.

Новости Мира • 21 февраля, 08:23 • 23003 просмотра

Соцсеть Маска заплатит Трампу 10 миллионов долларов

Компания Илона Маска X согласилась выплатить Дональду Трампу 10 миллионов долларов за внесудебное урегулирование. Дело касается блокировки аккаунта политика после событий 6 января 2021 года.

Новости Мира • 13 февраля, 03:13 • 32755 просмотра

Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить $228 млрд на фоне инвестиций в ИИ

Технологические гиганты планируют увеличить капитальные расходы на инфраструктуру ИИ на 55% по сравнению с 2024 годом. Meta, Microsoft и Alphabet ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе, несмотря на сомнения инвесторов.

Экономика • 7 февраля, 07:53 • 28582 просмотра

Цукерберг обогатился на $40 млрд: что происходит с акциями Meta

Состояние основателя Meta достигло $248 млрд благодаря росту акций компании на 17%. Рыночная стоимость Meta выросла до $1,78 трлн из-за инвестиционного интереса к разработкам ИИ.

Новости Мира • 6 февраля, 09:41 • 28483 просмотра

После Маска: материнская компания Facebook ведет переговоры о перерегистрации за пределами Делавэра - FT

Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами штата Делавэр, возможно в Техасе. Компания также планирует перевести сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках пересмотра модерации контента.

Экономика • 1 февраля, 12:10 • 53106 просмотра

Meta заплатит Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов

Meta согласилась выплатить Дональду Трампу 25 миллионов долларов за блокировку его аккаунтов в 2021 году. Это часть сделки для завершения судебного процесса против компании и Марка Цукерберга.

Новости Мира • 30 января, 00:47 • 32478 просмотра

Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа

Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.

Новости Мира • 20 января, 20:25 • 38534 просмотра

Инаугурация Трампа: главы влиятельных технологических титанов прибыли в Капитолий

Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг и другие лидеры технологических компаний присутствуют на инаугурации Трампа. Церемония была перенесена в помещение Капитолия из-за низких температур.

политика • 20 января, 16:32 • 55418 просмотра

Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.

Экономика • 20 января, 06:39 • 31965 просмотра

Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию: какие мероприятия запланированы

President-elect Trump arrived in Washington on the eve of the inauguration. Due to extremely low temperatures, the ceremony was moved to the Capitol Rotunda, which caused problems with accommodating 250,000 guests.

Новости Мира • 19 января, 07:48 • 37559 просмотра

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

Instagram отказывается от квадратной сетки профилей в пользу прямоугольного формата. Руководитель платформы Адам Моссери объясняет это тем, что большинство контента загружается в вертикальном формате.

Технологии • 18 января, 13:12 • 146518 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

В Вашингтоне готовятся к инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония соберет 250 тысяч гостей, привлечет технологических гигантов и установит рекорд по сборам средств в $170 млн.

Новости Мира • 18 января, 07:00 • 199130 просмотра

Байден не будет вводить запрет на TikTok, оставляя судьбу приложения Трампу - AP

Байден не будет вводить запрет TikTok перед передачей власти Трампу. Новоизбранный президент пообещал сохранить приложение, а CEO TikTok получит VIP-место на инаугурации вместе с другими tech-лидерами.

Новости Мира • 17 января, 10:21 • 27024 просмотра

Генеральный директор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа

Гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу получил приглашение на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Он будет присутствовать на трибуне вместе с Маском, Цукербергом и Безосом накануне возможного запрета приложения в США.

Новости Мира • 16 января, 21:48 • 26259 просмотра

Маркеры авторского права: Цукерберг сравнивает использование Meta защищенных книг с YouTube

Марк Цукерберг защищает использование Meta набора данных LibGen с защищенными авторским правом электронными книгами. Он проводит параллели с YouTube, который также борется с пиратским контентом.

Технологии • 16 января, 11:08 • 24100 просмотра

Цукерберг призывает Трампа остановить ЕС от штрафования американских техкомпаний

Марк Цукерберг заявил, что новое правительство США должно остановить штрафование американских технологических компаний со стороны ЕС. Meta также объявила о прекращении программы проверки фактов и DEI-инициатив.

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Meta позволит пользователям обвинять ЛГБТК-людей в психических расстройствах

Meta обновила правила модерации контента, разрешив обвинения в психических расстройствах на основе гендерной идентичности. Компания также меняет систему проверки фактов и отменяет некоторые ограничения по языку ненависти.

Общество • 9 января, 18:12 • 33787 просмотра

Цукерберг хочет вернуть свободу слова в Facebook и Instagram: что изменится

Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.

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Состояние 500 самых богатых людей мира в этом году превысило 10 триллионов долларов - Bloomberg

500 богатейших людей мира достигли совокупного капитала в 10 трлн долларов. Илон Маск лидирует с состоянием в 442,1 млрд долларов, увеличив его на 213 млрд за год.

Экономика • 31 декабря, 19:27 • 25828 просмотра

Илон Маск стал самым популярным генеральным директором в СМИ в 2024 году

Статьи об Илоне Маске набрали 1,03 млрд просмотров, что на 120% больше чем в 2023. Его показатели втрое превышают суммарный трафик девяти других топовых CEO.

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Состояние Илона Маска приближается к отметке в 500 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска стремительно растет и приближается к отметке $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний.

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Глава OpenAI Альтман присоединился к пожертвованиям в $1 млн на инаугурацию Трампа

Сэм Альтман из OpenAI объявил о пожертвовании $1 млн на инаугурационный фонд Трампа. Вслед за ним Amazon и Meta также пообещали внести по $1 млн, несмотря на предыдущие конфликты с Трампом.

политика • 14 декабря, 12:19 • 22140 просмотра