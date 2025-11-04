Meta обвиняют в незаконной загрузке порно для обучения ИИ, но компания Цукерберга отрицает это
Киев • УНН
Meta столкнулась с иском от производителей фильмов для взрослых, которые утверждают, что компания незаконно загрузила тысячи порнографических видео для обучения моделей искусственного интеллекта. Meta отрицает обвинения, утверждая, что контент предназначался для частного использования сотрудниками.
Компания Meta столкнулась с иском от производителей фильмов для взрослых, которые обвиняют материнскую компанию Facebook и Instagram в незаконной загрузке порнографического контента.
Передает УНН со ссылкой на Gizmodo.
Подробности
Компания Марка Цукерберга втянута в спор относительно незаконной загрузки контента для взрослых, которым были нарушены авторские права продюсеров. Компании Strike 3 Holdings и Counterlife Media утверждают, что корпорация конгломерата соцсетей незаконно загрузила тысячи порнографических видео для своего проекта обучения моделей искусственного интеллекта.
Якобы материнская компания Facebook и Instagram разрабатывает пока неанонсированную версию видеогенератора "для взрослых" с искусственным интеллектом Movie Gen. Для возмещения убытков представители брендов Blacked, Vixen, BlackedRaw подали иск на сумму 359 миллионов долларов.
В свою очередь, в Meta опровергают эти обвинения, опираясь на удивительное объяснение, что контент, о котором идет речь в исках Strike 3 Holdings и Counterlife Media, на самом деле был предназначен для частного использования сотрудниками компании Марка Цукерберга. Загрузки охватывают семь лет, и, как утверждают в Meta, начались в 2018 году, - то есть задолго до официального начала исследования генеративного видео и мультимодальных моделей.
Дополнение
В делах о нарушении авторских прав компания Strike 3 достигла репутации "очень агрессивного истца", передавая юридическим представительствам выявленные факты на основе постоянного исследования в сфере торрент-распространения своих материалов.
Даже если есть доказательства того, что незаконная загрузка порно-контента была изъята в результате сбора данных Meta, тем не менее, компания Марка Цукерберга пока не придает большого значения этому обвинению, пишет Gizmodo.
В своем заявлении об отклонении иска компания Meta называет отслеживание торрентов Strike 3 "упреками и инсинуациями", утверждая, что просто нет достаточно данных, которые стоило бы использовать для обучения модели искусственного интеллекта
