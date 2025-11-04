Meta обвиняют в незаконной загрузке порно для обучения ИИ, но компания Цукерберга отрицает это

Компания Meta столкнулась с иском от производителей фильмов для взрослых, которые обвиняют материнскую компанию Facebook и Instagram в незаконной загрузке порнографического контента.

Передает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Компания Марка Цукерберга втянута в спор относительно незаконной загрузки контента для взрослых, которым были нарушены авторские права продюсеров. Компании Strike 3 Holdings и Counterlife Media утверждают, что корпорация конгломерата соцсетей незаконно загрузила тысячи порнографических видео для своего проекта обучения моделей искусственного интеллекта.

Якобы материнская компания Facebook и Instagram разрабатывает пока неанонсированную версию видеогенератора "для взрослых" с искусственным интеллектом Movie Gen. Для возмещения убытков представители брендов Blacked, Vixen, BlackedRaw подали иск на сумму 359 миллионов долларов.

В свою очередь, в Meta опровергают эти обвинения, опираясь на удивительное объяснение, что контент, о котором идет речь в исках Strike 3 Holdings и Counterlife Media, на самом деле был предназначен для частного использования сотрудниками компании Марка Цукерберга. Загрузки охватывают семь лет, и, как утверждают в Meta, начались в 2018 году, - то есть задолго до официального начала исследования генеративного видео и мультимодальных моделей.

В делах о нарушении авторских прав компания Strike 3 достигла репутации "очень агрессивного истца", передавая юридическим представительствам выявленные факты на основе постоянного исследования в сфере торрент-распространения своих материалов.

Даже если есть доказательства того, что незаконная загрузка порно-контента была изъята в результате сбора данных Meta, тем не менее, компания Марка Цукерберга пока не придает большого значения этому обвинению, пишет Gizmodo.

В своем заявлении об отклонении иска компания Meta называет отслеживание торрентов Strike 3 "упреками и инсинуациями", утверждая, что просто нет достаточно данных, которые стоило бы использовать для обучения модели искусственного интеллекта