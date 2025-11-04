Meta звинувачують у незаконному завантаженні порно для навчання ШІ, але компанія Цукерберга заперечує

Компанія Meta зіштовхнулася з позовом вирбників фільмів для дорослих, які звинувачують материнську компанію Facebook та Instagram у незаконному завантаженні порнографічного контенту.

Передає УНН із посиланням на Gizmodo.

Компанія Марка Цукерберга втягнута суперечку щодо незаконного завантаження контенту для дорослих, яким було порушено авторські права продюсерів. Компанії Strike 3 Holdings та Counterlife Media стверджують, що корпорація конгломерату соцмереж незаконно завантажила тисячі порнографічних відео для свого проєкту навчання моделей штучного інтеллекту.

Начебто материнська компанія Facebook та Instagram розроблює поки неанонсовану версію відеогенератора "для дорослих" зі штучним інтелектом Movie Gen. Для відшкодування збитків, представники брендів Blacked, Vixen, BlackedRaw подали позов на суму 359 мільйонів доларів.

Натомість у Мета спростовують ці закиди, спираючись на дивовижне пояснення, що контент, про який йде мова у позовах Strike 3 Holdings та Counterlife Media, насправді був призначений для приватного використання співробітниками компанії Марка Цукерберга. Завантаження охоплюють сім років, і стверджують в Meta, почались у 2018 році, - тобто задовго до офіційного початку дослідження генеративного відео та мультимодальних моделей.

У справах про порушення авторських прав, компанія Strike 3 досягла репутації "дуже агресивного позивача", передаючи юридичним представництвам виявлені факти на основі постійного дослідження у сфері торрент-розповсюдження своїх матеріалів.

Навіть якщо є докази того, що незаконне завантаження порно-контенту було вилучене в результаті збору даних Meta, втім, компанія Марка Цукерберга поки не надає великого значення цьому звинуваченню, пише Gizmodo.

У своїй заяві про відхилення позову компанія Meta називає відстеження торрентів Strike 3 "доганами та інсинуаціями", стверджуючи, що просто немає достатньо даних, які б варто було використовувати для навчання моделі штучного інтелекту