Кількість кримінальних проваджень за порнографію в Україні зросла на 13% за рік - звіт

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Кількість кримінальних проваджень за контент 18+ в Україні зростає. Виробництво та розповсюдження порноконтенту в державі заборонено. Водночас, сплата податків з доходу подібної продукції не є підставою для кримінального провадження, якщо немає доказів порнографії.

Кількість кримінальних проваджень за порнографію в Україні зросла на 13% за рік - звіт

В Україні зафіксовано на 13% більше кримінальних проваджень за порноконтент, ніж за аналогічний період 2024 року. Ключове питання для предстваників сфери цифрового контенту для дорослих - статтія 301 ККУ.

Про це ідеться у звіті Оpendatabot, передає УНН.

Деталі

Цьогоріч за статтею 301 ККУ, у якій ідеться про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, було відкрито 1 498 кримінальних проваджень. За такий самий період торік було відкрито на 13% проваджень (1 320).

За даними відстеження відкритих даних України, у 95% проваджень щодо контенту "для дорослих", вже є підозри. Також зафіксовано, що 81% з них у суді.

Довідка

Виробництво та розповсюдження порноконтенту в Україні заборонено. За даними ЗМІ, в Україні активно діє експертиза щодо відповідного контенту.

Водночас норма не поєднується з регулюванням сплати податків за отриманий дохід з контенту 18+. 

ДПС відправляє повідомлення представникам платформ на кшталт OnlyFans із закликом декларувати доходи, що водночас викликає занепокоєння серед останніх. Моделі та автори бояться, що декларування автоматично призведе до кримінальних проваджень.

Головний ризик для представників сфери контенту для дорослих, коментар юриста

В Україні діє норма статті 301 ККУ, її декриміналізація не вирішена - поки ця норма діє, будь-який контент може бути тлумачений неоднозначно.

Якщо моделі та креатори OnlyFans на вимогу Податкової готові задекларувати свої доходи та сплатити податки, це не має автоматично ставати підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 301, вважає адвокатка Леся Михаленко.

Кримінального кодексу України. Адже платформи не передають, а ДПС не аналізує зміст контенту, а бачить лише фінансові надходження. Зокрема, на тому ж OnlyFans можна розміщувати контент будь-якого характеру — не обов’язково еротичного. Є, наприклад, фітнес-тренери, викладачі, блогери, музиканти. Навіть учителька математики може вести освітній блог. 

- коментує юрист.

Фахівець зазначає, що "формально ризик потрапити під статтю після сплати податків існує". Але він не виникає через факт декларування. 

Це може статися лише, якщо в ході перевірки слідчі знайдуть конкретні матеріали 18+, які кваліфікують як порнографічні

- каже Леся Михаленко.

Нагадаємо

У липні стало відомо, що ідея легалізувати порнографію в Україні викликала жваве обговорення у суспільстві. Ініціатива отримала нову хвилю уваги після петиції моделі OnlyFans Світлани Дворнікової, яка набрала понад 25 тисяч підписів.

Ігор Тележніков

