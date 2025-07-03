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Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)

Київ • УНН

 • 12822 перегляди

Більшість опитаних киян підтримують легалізацію порнографії, але наголошують на необхідності чіткого законодавчого регулювання. Ця ініціатива отримала нову хвилю уваги після петиції моделі OnlyFans Світлани Дворнікової.

Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)

Ідея легалізувати порнографію в Україні викликала жваве обговорення у суспільстві. Ініціатива отримала нову хвилю уваги після петиції моделі OnlyFans Світлани Дворнікової, яка набрала понад 25 тисяч підписів. УНН розпитав мешканців столиці, чи підтримують вони це та, чи на часі така ідея. Більшість респондентів дотримуються думки, що це все ж варто зробити, втім підкреслюють, що такий закон має бути чітко визначений.

"Це палка двох кінців. Якщо це буде дуже сильно узаконено, тобто в порно будуть суворо актори 18+, без якихось відхилень, таке класичне порно – то можливо ок", - сказала одна зі столичних мешканок. Вона також додала, що можливо наразі через розхитану війною психікою таке рішення може бути не на часі.

"Мені здається, що давно пора, бо ця норма закону з радянського Союзу", - зауважив інший респондент.

Ще один киянин на запитання, чи пора легалізувати порно в Україні відповів, що безперечно пора, навівши у приклад нещодавній скандал з моделлю 18+.

"Є кейси з OnlyFans, коли вони починають сплачувати податки, а до них приходять і кажуть: камон, давайте, діліться сюди", - сказав він. Лише одна мешканка столиці висловилась категорично проти цієї ідеї:

"А мораль? Мораль де?!", - поставила вона питання у відповідь.

Доповнення

У грудні минулого року Ярослав Железняк в ефірі Вечір.LIVE наголосив, що в Україні наразі діє рудиментна стаття, яка залишилася від Радянського союзу і якої не існує в жодній іншій країні світу. Згідно із нею, за зберігання, розповсюдження матеріалів, які можуть вважатися порнографічного характеру можна отримати 5 років в'язниці. Навіть, якщо ідеться про фото, яке дружина та чоловік надсилають один одному. Нардеп зазначив, що це "не тільки ідіотська норма, але вона застосовується зараз правоохоронцями".

За минулий рік правоохоронці відправили в суд по цій статті понад 1200 обвинувальних актів. 45 людей за 9 місяців 2024 року отримали вирок.

Саме через це, напередодні, у листопаді у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за зберігання та поширення відео інтимного характеру, крім особливих випадків.

Нагадаємо

Електронна петиція щодо декриміналізації порнографії, створена моделлю OnlyFans Світланою Дворніковою, набрала понад 25 тисяч підписів. Авторка закликає Президента підтримати законопроєкт №12191, який має на меті легалізувати контент для дорослих через зміни до Кримінального кодексу України.

Вона стверджує, що за п’ять років діяльності на платформі OnlyFans сплатила понад 40 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Попри це, проти неї було відкрито кримінальне провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України про ввезення, виготовлення чи розповсюдження порнографії.

Українські моделі OnlyFans заробили понад 100 млн дол. за два роки – Кравченко 28.04.25, 12:58 • 6710 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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