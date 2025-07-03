Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)

$41.810.01
49.130.28
ukenru
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
12:41 • 2575 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
10:48 • 13029 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT
Эксклюзив
09:27 • 26605 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
08:45 • 63330 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
07:48 • 41477 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 44556 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 36689 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 28576 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 49880 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 174923 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
42%
752мм
Популярные новости
Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля3 июля, 03:27 • 44215 просмотра
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов3 июля, 05:52 • 58163 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 11755 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план09:55 • 33694 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 29759 просмотра
публикации
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения12:45 • 4802 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 7938 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 30322 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности08:45 • 63333 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 174924 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 12046 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 45475 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 53725 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 60891 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 115612 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)

Киев • УНН

 • 7749 просмотра

Большинство опрошенных киевлян поддерживают легализацию порнографии, но подчеркивают необходимость четкого законодательного регулирования. Эта инициатива получила новую волну внимания после петиции модели OnlyFans Светланы Дворниковой.

Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)

Идея легализации порнографии в Украине вызвала оживленное обсуждение в обществе. Инициатива получила новую волну внимания после петиции модели OnlyFans Светланы Дворниковой, которая набрала более 25 тысяч подписей. УНН расспросил жителей столицы, поддерживают ли они это и своевременна ли такая идея. Большинство респондентов придерживаются мнения, что это все же стоит сделать, впрочем подчеркивают, что такой закон должен быть четко определен.

"Это палка о двух концах. Если это будет очень сильно узаконено, то есть в порно будут строго актеры 18+, без каких-либо отклонений, такое классическое порно – то возможно ок", - сказала одна из столичных жительниц. Она также добавила, что возможно сейчас из-за расшатанной войной психики такое решение может быть не ко времени.

"Мне кажется, что давно пора, потому что эта норма закона из советского Союза", - отметил другой респондент.

Еще один киевлянин на вопрос, пора ли легализовать порно в Украине, ответил, что бесспорно пора, приведя в пример недавний скандал с моделью 18+.

"Есть кейсы с OnlyFans, когда они начинают платить налоги, а к ним приходят и говорят: камон, давайте, делитесь сюда", - сказал он. Только одна жительница столицы высказалась категорически против этой идеи:

"А мораль? Мораль где?!", - задала она вопрос в ответ.

Дополнение

В декабре прошлого года Ярослав Железняк в эфире Вечер.LIVE подчеркнул, что в Украине сейчас действует рудиментарная статья, которая осталась от Советского союза и которой не существует ни в одной другой стране мира. Согласно ей, за хранение, распространение материалов, которые могут считаться порнографического характера можно получить 5 лет тюрьмы. Даже, если речь идет о фото, которое жена и муж присылают друг другу. Нардеп отметил, что это "не только идиотская норма, но она применяется сейчас правоохранителями".

За прошлый год правоохранители отправили в суд по этой статье более 1200 обвинительных актов. 45 человек за 9 месяцев 2024 года получили приговор.

Именно поэтому, накануне, в ноябре в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Документ предусматривает отмену уголовной ответственности за хранение и распространение видео интимного характера, кроме особых случаев.

Напомним

Электронная петиция о декриминализации порнографии, созданная моделью OnlyFans Светланой Дворниковой, набрала более 25 тысяч подписей. Автор призывает Президента поддержать законопроект №12191, который имеет целью легализовать контент для взрослых через изменения в Уголовный кодекс Украины.

Она утверждает, что за пять лет деятельности на платформе OnlyFans уплатила более 40 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. Несмотря на это, против нее было открыто уголовное производство по статье 301 Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении или распространении порнографии.

Украинские модели OnlyFans заработали более 100 млн долл. за два года – Кравченко28.04.25, 12:58 • 6710 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Обществополитикапубликации
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9