Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)

Идея легализации порнографии в Украине вызвала оживленное обсуждение в обществе. Инициатива получила новую волну внимания после петиции модели OnlyFans Светланы Дворниковой, которая набрала более 25 тысяч подписей. УНН расспросил жителей столицы, поддерживают ли они это и своевременна ли такая идея. Большинство респондентов придерживаются мнения, что это все же стоит сделать, впрочем подчеркивают, что такой закон должен быть четко определен.

"Это палка о двух концах. Если это будет очень сильно узаконено, то есть в порно будут строго актеры 18+, без каких-либо отклонений, такое классическое порно – то возможно ок", - сказала одна из столичных жительниц. Она также добавила, что возможно сейчас из-за расшатанной войной психики такое решение может быть не ко времени.

"Мне кажется, что давно пора, потому что эта норма закона из советского Союза", - отметил другой респондент.

Еще один киевлянин на вопрос, пора ли легализовать порно в Украине, ответил, что бесспорно пора, приведя в пример недавний скандал с моделью 18+.

"Есть кейсы с OnlyFans, когда они начинают платить налоги, а к ним приходят и говорят: камон, давайте, делитесь сюда", - сказал он. Только одна жительница столицы высказалась категорически против этой идеи:

"А мораль? Мораль где?!", - задала она вопрос в ответ.

Дополнение

В декабре прошлого года Ярослав Железняк в эфире Вечер.LIVE подчеркнул, что в Украине сейчас действует рудиментарная статья, которая осталась от Советского союза и которой не существует ни в одной другой стране мира. Согласно ей, за хранение, распространение материалов, которые могут считаться порнографического характера можно получить 5 лет тюрьмы. Даже, если речь идет о фото, которое жена и муж присылают друг другу. Нардеп отметил, что это "не только идиотская норма, но она применяется сейчас правоохранителями".

За прошлый год правоохранители отправили в суд по этой статье более 1200 обвинительных актов. 45 человек за 9 месяцев 2024 года получили приговор.

Именно поэтому, накануне, в ноябре в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии. Документ предусматривает отмену уголовной ответственности за хранение и распространение видео интимного характера, кроме особых случаев.

Напомним

Электронная петиция о декриминализации порнографии, созданная моделью OnlyFans Светланой Дворниковой, набрала более 25 тысяч подписей. Автор призывает Президента поддержать законопроект №12191, который имеет целью легализовать контент для взрослых через изменения в Уголовный кодекс Украины.

Она утверждает, что за пять лет деятельности на платформе OnlyFans уплатила более 40 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. Несмотря на это, против нее было открыто уголовное производство по статье 301 Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении или распространении порнографии.

Украинские модели OnlyFans заработали более 100 млн долл. за два года – Кравченко