Почти каждый второй немец (49%) считает, что стране следует сократить или полностью прекратить финансовую, военную и гуманитарную помощь Украине. Из них 25% выступают за полное прекращение поддержки Киева, а 24% — за её сокращение. Об этом свидетельствуют результаты опроса института YouGov, проведённого по заказу немецкого издания Die Welt, пишет УНН.

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В то же время 39% респондентов поддерживают дальнейшее оказание помощи Украине. Из них 30% хотят сохранить её на нынешнем уровне, а 9% — увеличить объёмы поддержки. Ещё 11% участников опроса не определились со своей позицией.

По данным немецкого правительства, с начала полномасштабного вторжения России Берлин предоставил Украине более 45,7 млрд евро невоенной помощи и 57,8 млрд евро военной поддержки. Также Германия пообещала продолжить финансирование Киева в последующие годы.

Тем временем канцлер Фридрих Мерц продолжает работать над достижением договорённостей о завершении войны. После встречи с ведущими европейскими лидерами в рамках Коалиции желающих он заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Кроме того, Мерц недавно заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Такую инициативу поддерживает почти половина граждан Германии: 49% опрошенных считают, что встреча должна состояться как можно скорее, даже если Москва предварительно не пойдёт на уступки.

В то же время 23% респондентов убеждены, что переговоры возможны только после определённых уступок со стороны России. Ещё 9% выступают против любого диалога между Мерцем и путиным на данном этапе, а 18% не определились с ответом.

Опрос проводился методом онлайн-интервью с 13 по 16 ноября. В нём приняли участие 2329 граждан Германии в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам октябрьского опроса исследовательской группы Forschungsgruppe Wahlen, 30% немцев поддерживали увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран, тогда как 32% выступали за её сокращение.

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