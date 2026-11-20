Фото: Telegram-канал Сергея Корецкого

Премьер-министр Сергей Корецкий встретился с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Рим Алабали-Радован, обсудили реализацию программы "Индустриальный Рамштайн" и первый взнос Германии — 30 млн евро, передает УНН.

Говорили о реформах, евроинтеграции Украины, развитии промышленности, страховании военных рисков, железнодорожном сообщении и морском экспорте. Лично поблагодарил за решение выделить Украине 200 млн евро на зимнюю поддержку - сообщил Корецкий.

По его словам, министр рассказала о реализации программы "Индустриальный Рамштайн".

Первый взнос Германии — 30 млн евро — позволит нам покупать оборудование у немецких производителей. К программе планируют привлечь и другие страны, в частности Японию, Нидерланды и Эстонию. Намерены завершить это на URC в январе в Таллине - добавил Корецкий.

Премьер добавил, что еще одна цель на URC — Фонд страхования военных рисков, к которому рассчитываем привлечь три млрд евро.

Среди неотложных вызовов — блокирование портов Черного моря из-за постоянного российского террора. Обратился с конкретным предложением относительно возможного решения этого вопроса. Проработаем за считанные дни - резюмировал Корецкий.

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