"Индустриальный Рамштайн" — куда направят первые 30 млн евро от Германии
Киев • УНН
Сергей Корецкий обсудил с министром Германии промышленную программу и зимнюю помощь Украине на 200 млн евро. Участие в программе планируют расширить.
Премьер-министр Сергей Корецкий встретился с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Рим Алабали-Радован, обсудили реализацию программы "Индустриальный Рамштайн" и первый взнос Германии — 30 млн евро, передает УНН.
Говорили о реформах, евроинтеграции Украины, развитии промышленности, страховании военных рисков, железнодорожном сообщении и морском экспорте. Лично поблагодарил за решение выделить Украине 200 млн евро на зимнюю поддержку
По его словам, министр рассказала о реализации программы "Индустриальный Рамштайн".
Первый взнос Германии — 30 млн евро — позволит нам покупать оборудование у немецких производителей. К программе планируют привлечь и другие страны, в частности Японию, Нидерланды и Эстонию. Намерены завершить это на URC в январе в Таллине
Премьер добавил, что еще одна цель на URC — Фонд страхования военных рисков, к которому рассчитываем привлечь три млрд евро.
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