Союзники должны реализовать декларацию, принятую на саммите в Анкаре, которая предусматривает выделение Украине дополнительных 8 миллиардов евро в этом году. Об этом в обращении к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это помогло бы Украине покрыть дефицит в военном бюджете на этот год.

А также программа SAFE. Давайте позаботимся о том, чтобы она больше сосредоточилась на том, что уже испытано в современных боевых условиях и что действительно может помочь нам в этой войне. Я призываю наших европейских партнеров помнить об этом, решая, как использовать средства программы SAFE - отметил глава государства.

Он добавил, что в фонде SAFE еще остается 21 миллиард евро неиспользованных средств.

"Эти деньги следует направить на совместные проекты с Украиной. Было бы неправильно просто иметь эти средства и не использовать их для защиты Украины - не использовать их для защиты нашего общего европейского будущего", - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дополнительные F-16 для более эффективной защиты неба.

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