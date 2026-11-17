"В фонде SAFE остаётся 21 млрд евро неиспользованных средств": Зеленский обратился к участникам «Рамштайна»
Киев • УНН
Зеленский призвал союзников выполнить декларацию саммита в Анкаре и предоставить Украине 8 млрд евро в этом году. Ещё 21 млрд евро SAFE не использовано.
Союзники должны реализовать декларацию, принятую на саммите в Анкаре, которая предусматривает выделение Украине дополнительных 8 миллиардов евро в этом году. Об этом в обращении к участникам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, это помогло бы Украине покрыть дефицит в военном бюджете на этот год.
А также программа SAFE. Давайте позаботимся о том, чтобы она больше сосредоточилась на том, что уже испытано в современных боевых условиях и что действительно может помочь нам в этой войне. Я призываю наших европейских партнеров помнить об этом, решая, как использовать средства программы SAFE
Он добавил, что в фонде SAFE еще остается 21 миллиард евро неиспользованных средств.
"Эти деньги следует направить на совместные проекты с Украиной. Было бы неправильно просто иметь эти средства и не использовать их для защиты Украины - не использовать их для защиты нашего общего европейского будущего", - подытожил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дополнительные F-16 для более эффективной защиты неба.
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