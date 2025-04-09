Антониу Гутерриш

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию: есть ли там упоминания о войне в Украине и какие

Участники саммита БРИКС в российской Казани приняли декларацию, осуждающую "незаконные санкции". Войну в Украине упомянули только в одном пункте с размытыми формулировками, без однозначного осуждения или поддержки действий россии.