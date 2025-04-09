Антониу Гутерриш

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26557 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.

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Зеленский считает, что Украина согласилась бы говорить не с путиным, а с другим представителем россии

Президент Украины заявил о готовности к переговорам с представителями российского бизнеса и оппозиции, заинтересованными в завершении войны, вместо путина. Он подчеркнул необходимость уважения к легитимному правительству в Украине.

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Генсек ООН отклонил призыв путина о "временной администрации" в Украине

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В Украину могут отправить контингент под эгидой ООН из стран Азии и Южной Америки - СМИ

В случае мирного соглашения, контингент из Азии и Южной Америки под эгидой ООН может быть отправлен в Украину. Также возможно размещение военных из ЕС на границах.

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Эмманюэль Макрон обсуждает с ООН миссию для поддержки будущего мирного соглашения. Вместе с Киром Стармером он формирует коалицию стран НАТО и ЕС для миротворческого контингента.

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Согласно отчету WMO, 2024 год стал самым теплым, превысив доиндустриальный уровень на 1,55°C. Концентрация CO2 достигла максимума за 800 тыс. лет, а таяние ледников ускорилось.

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В ООН бьют тревогу после новых масштабных авиаударов Израиля по сектору Газа

В ООН призывают к немедленному прекращению огня в Газе после возобновления израильских авиаударов. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил шок и призвал к освобождению заложников.

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На мартовской встрече Европейского совета лидеры ЕС обсудят поддержку Украины, инвестиции в оборону и повышение конкурентоспособности Евросоюза. Также состоится обмен мнениями относительно многолетнего бюджета ЕС.

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ООН призывает остановить кровопролитие в ДР Конго

Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.

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Глава ООН приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. ООН готова расширить гуманитарную помощь и поддержать реализацию соглашения для преодоления «катастрофической» ситуации.

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«Необходимо действовать немедленно": генсек ООН отреагировал на данные Всемирной метеорологической организации о рекордных температурах

Генеральный секретарь ООН заявил о недостаточной адаптации мира к климатическим катастрофам накануне COP29. Мир приближается к необратимым изменениям, включая разрушение тропических лесов Амазонии и ледников Гренландии.

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Финансирование природоохранной деятельности среди стран мира «пробуксовывает», поскольку лимит государственных средств достигнут

Богатые страны достигли лимита финансирования природоохранной деятельности, не собрав необходимые 200 млрд долларов ежегодно. На саммите COP16 согласовали план привлечения частного капитала и ищут новые источники финансирования.

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Вместо ископаемого топлива следует поддержать возобновляемую энергию: эксперты призывают противостоять климатической угрозе

2023 год установил рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.

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Израиль запретил деятельность агентства ООН по вопросам палестинских беженцев на своей территории

Израиль принял закон о запрете деятельности агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA на своей территории. Причиной стало подозрение в причастности сотрудников агентства к атаке 7 октября и сотрудничеству с ХАМАС.

Новости Мира • 28 октября, 23:56 • 18860 просмотра

Зеленский: нейтральность сегодня в войне - это поддержка российской стороны

Президент Украины заявил, что страны, которые декларируют нейтральность в войне, фактически поддерживают рф. Зеленский раскритиковал позицию участников саммита БРИКС и Генсека ООН относительно «нейтралитета».

Война • 28 октября, 09:42 • 17752 просмотра

Зеленский отказал в визите генсеку ООН из-за его поездки в Казань - AFP

Президент Украины не примет Антонио Гутерриша из-за его участия в саммите БРИКС в россии. Генсек ООН встретился с путиным в Казани, что вызвало критику со стороны Зеленского.

политика • 25 октября, 12:09 • 15460 просмотра

Генсек ООН на саммите БРИКС сделал неожиданное заявление относительно действий россии

Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил о нарушении Россией международного права из-за вторжения в Украину. На встрече с Путиным он обсудил вопросы мира, безопасности судоходства и ситуацию на Ближнем Востоке.

Война • 25 октября, 08:03 • 16648 просмотра

Отдает предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН: Зеленский о визите Гутерриша на саммит BRICS

Президент Зеленский раскритиковал визит Генсека ООН в Казань на саммит БРИКС. На Крымской платформе в Латвии с участием 70 делегаций обсудили План победы и Формулу мира.

политика • 24 октября, 17:04 • 22534 просмотра

Зеленский о Крымской платформе: много работали по пунктам Формулы мира

На заседании Крымской платформы в Латвии приняли участие более 70 делегаций. Участники обсудили План победы и пункты Формулы мира, в частности относительно территориальной целостности.

Война • 24 октября, 16:42 • 30386 просмотра

Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию: есть ли там упоминания о войне в Украине и какие

Участники саммита БРИКС в российской Казани приняли декларацию, осуждающую "незаконные санкции". Войну в Украине упомянули только в одном пункте с размытыми формулировками, без однозначного осуждения или поддержки действий россии.

Война • 23 октября, 13:50 • 19361 просмотра

В ЕС прокомментировали участие Генсека ООН в саммите БРИКС в российской казани

Представитель Еврокомиссии прокомментировал участие Генсека ООН в саммите БРИКС в казани. ЕС верит, что Гутерриш усилит призывы к россии прекратить агрессию и вывести войска из Украины.

Война • 23 октября, 12:17 • 17941 просмотра

Генсек ООН Гутерриш прибыл в россию на саммит БРИКС

Антониу Гутерриш совершил неанонсированный визит в Казань в начале саммита БРИКС.

политика • 22 октября, 22:52 • 20125 просмотра

На саммите БРИКС путин пытается доказать, что существует «альтернатива западной гегемонии» - СМИ

На саммите БРИКС в Казани собрались мировые лидеры, включая Си Цзиньпина и Моди. Россия стремится сформировать альянс развивающихся стран для противостояния западному доминированию.

политика • 22 октября, 07:24 • 15185 просмотра

путин встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС

российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.

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Израиль обратился к ООН с просьбой забрать миротворцев с юга Ливана: Нетаньяху назвал причину

Премьер Израиля просит генсека ООН вывести UNIFIL с юга Ливана из-за использования «Хезболлой» в качестве живого щита.

политика • 13 октября, 11:39 • 25246 просмотра

Сирия подала заявку на вступление в БРИКС

Сирия подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол страны в россии. Ранее заявки на вступление подали Турция и Азербайджан, а в 2024 году к организации присоединились ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Новости Мира • 5 октября, 15:55 • 19411 просмотра

Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в российском котле

Антониу Гутерреш посетит саммит БРИКС в Казани 22-24 октября в качестве приглашенного лица. Об этом сообщил глава информцентра ООН в России, отметив, что генсек ООН будет участвовать в мероприятии.

Новости Мира • 4 октября, 15:42 • 17436 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, но эксперты не прогнозируют ему победу. Комитет может сосредоточиться на гуманитарных акторах, которые помогают гражданскому населению.

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