Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил гуманитарную катастрофу в Газе и сравнил действия Израиля с террором красных кхмеров, назвав Газу «полем смерти». Он призвал возобновить гуманитарную помощь.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении баллотироваться на должность Генсека ООН в 2026 году, когда завершится срок Антониу Гутерреша. Он также отметил «паралич» Совбеза ООН.
Президент Украины заявил о готовности к переговорам с представителями российского бизнеса и оппозиции, заинтересованными в завершении войны, вместо путина. Он подчеркнул необходимость уважения к легитимному правительству в Украине.
Генсек ООН подчеркнул, что в Украине есть легитимное правительство, которое нужно уважать. Он также отметил, что ООН пока не участвует в переговорах о прекращении огня в Черном море.
В случае мирного соглашения, контингент из Азии и Южной Америки под эгидой ООН может быть отправлен в Украину. Также возможно размещение военных из ЕС на границах.
Эмманюэль Макрон обсуждает с ООН миссию для поддержки будущего мирного соглашения. Вместе с Киром Стармером он формирует коалицию стран НАТО и ЕС для миротворческого контингента.
Согласно отчету WMO, 2024 год стал самым теплым, превысив доиндустриальный уровень на 1,55°C. Концентрация CO2 достигла максимума за 800 тыс. лет, а таяние ледников ускорилось.
В ООН призывают к немедленному прекращению огня в Газе после возобновления израильских авиаударов. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил шок и призвал к освобождению заложников.
На мартовской встрече Европейского совета лидеры ЕС обсудят поддержку Украины, инвестиции в оборону и повышение конкурентоспособности Евросоюза. Также состоится обмен мнениями относительно многолетнего бюджета ЕС.
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в ДР Конго после захвата повстанцами М23 города Гома. С начала 2025 года конфликт унес более 3000 жизней и заставил 700 000 человек покинуть дома.
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. ООН готова расширить гуманитарную помощь и поддержать реализацию соглашения для преодоления «катастрофической» ситуации.
ВПП ООН утвердила стратегический план помощи Украине на 2025-2027 годы с бюджетом $2,1 млрд. План включает гуманитарную помощь, разминирование и поддержку экспорта сельхозпродукции.
Генеральный секретарь ООН заявил о недостаточной адаптации мира к климатическим катастрофам накануне COP29. Мир приближается к необратимым изменениям, включая разрушение тропических лесов Амазонии и ледников Гренландии.
Богатые страны достигли лимита финансирования природоохранной деятельности, не собрав необходимые 200 млрд долларов ежегодно. На саммите COP16 согласовали план привлечения частного капитала и ищут новые источники финансирования.
2023 год установил рекорды климатических угроз для здоровья человечества. Эксперты призывают правительства переориентировать финансы с ископаемого топлива на чистую энергетику.
Израиль принял закон о запрете деятельности агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA на своей территории. Причиной стало подозрение в причастности сотрудников агентства к атаке 7 октября и сотрудничеству с ХАМАС.
Президент Украины заявил, что страны, которые декларируют нейтральность в войне, фактически поддерживают рф. Зеленский раскритиковал позицию участников саммита БРИКС и Генсека ООН относительно «нейтралитета».
Президент Украины не примет Антонио Гутерриша из-за его участия в саммите БРИКС в россии. Генсек ООН встретился с путиным в Казани, что вызвало критику со стороны Зеленского.
Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил о нарушении Россией международного права из-за вторжения в Украину. На встрече с Путиным он обсудил вопросы мира, безопасности судоходства и ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент Зеленский раскритиковал визит Генсека ООН в Казань на саммит БРИКС. На Крымской платформе в Латвии с участием 70 делегаций обсудили План победы и Формулу мира.
На заседании Крымской платформы в Латвии приняли участие более 70 делегаций. Участники обсудили План победы и пункты Формулы мира, в частности относительно территориальной целостности.
Участники саммита БРИКС в российской Казани приняли декларацию, осуждающую "незаконные санкции". Войну в Украине упомянули только в одном пункте с размытыми формулировками, без однозначного осуждения или поддержки действий россии.
Представитель Еврокомиссии прокомментировал участие Генсека ООН в саммите БРИКС в казани. ЕС верит, что Гутерриш усилит призывы к россии прекратить агрессию и вывести войска из Украины.
Антониу Гутерриш совершил неанонсированный визит в Казань в начале саммита БРИКС.
На саммите БРИКС в Казани собрались мировые лидеры, включая Си Цзиньпина и Моди. Россия стремится сформировать альянс развивающихся стран для противостояния западному доминированию.
российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.
Премьер Израиля просит генсека ООН вывести UNIFIL с юга Ливана из-за использования «Хезболлой» в качестве живого щита.
Сирия подала заявку на вступление в БРИКС, сообщил посол страны в россии. Ранее заявки на вступление подали Турция и Азербайджан, а в 2024 году к организации присоединились ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.
Антониу Гутерреш посетит саммит БРИКС в Казани 22-24 октября в качестве приглашенного лица. Об этом сообщил глава информцентра ООН в России, отметив, что генсек ООН будет участвовать в мероприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, но эксперты не прогнозируют ему победу. Комитет может сосредоточиться на гуманитарных акторах, которые помогают гражданскому населению.