ООН предупредила о новых климатических рисках из-за возможного прихода Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация заявила, что климат Земли претерпевает беспрецедентные изменения из-за накопления тепла. Дополнительное беспокойство вызывает вероятное возвращение явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

По данным ВМО, планета получает больше тепловой энергии, чем способна отдать, что приводит к так называемому "энергетическому дисбалансу". Основной причиной называют выбросы парниковых газов, в частности углекислого газа.

Последние 11 лет стали самыми теплыми за весь период наблюдений, а в 2025 году средняя температура была на 1,43°C выше доиндустриального уровня. Уровень CO2 в атмосфере достиг максимума по меньшей мере за два миллиона лет.

Более 90% избыточного тепла накапливается в океанах, что приводит к повышению их температуры, более сильным штормам и росту уровня моря. Также фиксируется ускоренное таяние ледников и рекордно низкий уровень морского льда.

Деятельность человека все больше нарушает природное равновесие, и мы будем жить с этими последствиями еще сотни и тысячи лет