ООН предупредила о новых климатических рисках из-за возможного прихода Эль-Ниньо
Киев • УНН
ВМО предупреждает об энергетическом дисбалансе Земли и накоплении тепла в океанах. Возвращение Эль-Ниньо в 2026 году вызовет очередной рост температур.
Всемирная метеорологическая организация заявила, что климат Земли претерпевает беспрецедентные изменения из-за накопления тепла. Дополнительное беспокойство вызывает вероятное возвращение явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По данным ВМО, планета получает больше тепловой энергии, чем способна отдать, что приводит к так называемому "энергетическому дисбалансу". Основной причиной называют выбросы парниковых газов, в частности углекислого газа.
Последние 11 лет стали самыми теплыми за весь период наблюдений, а в 2025 году средняя температура была на 1,43°C выше доиндустриального уровня. Уровень CO2 в атмосфере достиг максимума по меньшей мере за два миллиона лет.
Последствия для планеты
Более 90% избыточного тепла накапливается в океанах, что приводит к повышению их температуры, более сильным штормам и росту уровня моря. Также фиксируется ускоренное таяние ледников и рекордно низкий уровень морского льда.
Деятельность человека все больше нарушает природное равновесие, и мы будем жить с этими последствиями еще сотни и тысячи лет
Риски из-за Эль-Ниньо
Ученые ожидают, что во второй половине 2026 года может начаться фаза Эль-Ниньо, которая дополнительно повысит глобальные температуры.
Если мы перейдем к Эль-Ниньо, мы снова увидим повышение глобальной температуры и, возможно, новые рекорды
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны ускорить отказ от ископаемого топлива, подчеркнув, что "каждый ключевой климатический индикатор мигает красным".
