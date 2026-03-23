22 марта, 20:58
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
ООН предупредила о новых климатических рисках из-за возможного прихода Эль-Ниньо

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

ВМО предупреждает об энергетическом дисбалансе Земли и накоплении тепла в океанах. Возвращение Эль-Ниньо в 2026 году вызовет очередной рост температур.

Всемирная метеорологическая организация заявила, что климат Земли претерпевает беспрецедентные изменения из-за накопления тепла. Дополнительное беспокойство вызывает вероятное возвращение явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным ВМО, планета получает больше тепловой энергии, чем способна отдать, что приводит к так называемому "энергетическому дисбалансу". Основной причиной называют выбросы парниковых газов, в частности углекислого газа.

Последние 11 лет стали самыми теплыми за весь период наблюдений, а в 2025 году средняя температура была на 1,43°C выше доиндустриального уровня. Уровень CO2 в атмосфере достиг максимума по меньшей мере за два миллиона лет.

Последствия для планеты

Более 90% избыточного тепла накапливается в океанах, что приводит к повышению их температуры, более сильным штормам и росту уровня моря. Также фиксируется ускоренное таяние ледников и рекордно низкий уровень морского льда.

Деятельность человека все больше нарушает природное равновесие, и мы будем жить с этими последствиями еще сотни и тысячи лет

– заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Риски из-за Эль-Ниньо

Ученые ожидают, что во второй половине 2026 года может начаться фаза Эль-Ниньо, которая дополнительно повысит глобальные температуры.

Если мы перейдем к Эль-Ниньо, мы снова увидим повышение глобальной температуры и, возможно, новые рекорды

– отметил представитель ВМО Джон Кеннеди.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны ускорить отказ от ископаемого топлива, подчеркнув, что "каждый ключевой климатический индикатор мигает красным".

Степан Гафтко

