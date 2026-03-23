ООН попередила про нові кліматичні ризики через можливий прихід Ель-Ніньйо
ВМО попереджає про енергетичний дисбаланс Землі та накопичення тепла в океанах. Повернення Ель-Ніньйо у 2026 році спричинить чергове зростання температур.
Всесвітня метеорологічна організація заявила, що клімат Землі зазнає безпрецедентних змін через накопичення тепла. Додаткове занепокоєння викликає ймовірне повернення явища Ель-Ніньйо. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За даними ВМО, планета отримує більше теплової енергії, ніж здатна віддати, що призводить до так званого "енергетичного дисбалансу". Основною причиною називають викиди парникових газів, зокрема вуглекислого газу.
Останні 11 років стали найтеплішими за весь період спостережень, а у 2025 році середня температура була на 1,43°C вищою за доіндустріальний рівень. Рівень CO2 в атмосфері досяг максимуму щонайменше за два мільйони років.
Наслідки для планети
Понад 90% надлишкового тепла накопичується в океанах, що призводить до підвищення їх температури, сильніших штормів і зростання рівня моря. Також фіксується прискорене танення льодовиків і рекордно низький рівень морського льоду.
Діяльність людини дедалі більше порушує природну рівновагу, і ми житимемо з цими наслідками ще сотні й тисячі років
Ризики через Ель-Ніньйо
Вчені очікують, що у другій половині 2026 року може розпочатися фаза Ель-Ніньйо, яка додатково підвищить глобальні температури.
Якщо ми перейдемо до Ель-Ніньйо, ми знову побачимо підвищення глобальної температури і, можливо, нові рекорди
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни прискорити відмову від викопного палива, наголосивши, що "кожен ключовий кліматичний індикатор блимає червоним".
