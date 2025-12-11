Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологи

В екваторіальній частині Тихого океану зафіксовано зміну напрямку теплих вітрів, що може стати сигналом початку планетарної зміни погодних умов і підвищує ймовірність розвитку Ель-Ніньйо у 2026 році. Це викликає занепокоєння у вчених, оскільки може призвести до значного потепління планети та побиття глобальних температурних рекордів. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, пише УНН.

Деталі

За словами кліматолога Деніела Свейна, якщо розвинеться значне явище Ель-Ніньйо, глобальна температура може бути значно вищою за багаторічний середній показник протягом двох років.

Зазвичай вітри дмуть зі сходу на захід (пасати), але зараз спостерігається так званий західний вітровий порив – тимчасова зміна напрямку вітру із заходу на схід. Ця зміна може спровокувати перехід від поточної фази Ла-Нінья (холодні води) до фази Ель-Ніньйо, що означає накопичення теплих океанських вод у східній та центральній частинах Тихого океану. Ці теплі води зрештою транспортуються з тропіків, впливаючи на погоду в усьому світі. Якщо цей вітровий порив спричинить так звані хвилі Кельвіна, тепліша вода досягне східної частини Тихого океану на початку 2026 року.

Згідно з прогнозом науковців, нейтральні умови (без Ла-Нінья чи Ель-Ніньйо) можуть розвинутися на початку наступного року, а ймовірність Ель-Ніньйо зростатиме, досягнувши понад 40% наступного літа.

Довідково

Ель-Ніньйо – це тепла фаза природного кліматичного циклу, відомого як Ель-Ніньйо–Південне коливання (ENSO). Це найважливіше джерело річної мінливості клімату на Землі.

Під час Ель-Ніньйо відбувається накопичення тепліших за середню океанічних вод у східній та центральній екваторіальній частинах Тихого океану. Це тепло, що переноситься з тропіків до полюсів, глобально впливає на погодні умови, спричиняючи підвищення температури, зміни в опадах та зсув вітрів струменевих течій.

