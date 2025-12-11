$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 4460 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 9054 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 12933 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 12014 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 15560 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14500 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15457 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16292 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35645 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21819 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологи

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Зміна напрямку теплих вітрів в екваторіальній частині Тихого океану може спровокувати розвиток Ель-Ніньйо у 2026 році. Це може призвести до значного потепління планети та побиття глобальних температурних рекордів.

Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологи

В екваторіальній частині Тихого океану зафіксовано зміну напрямку теплих вітрів, що може стати сигналом початку планетарної зміни погодних умов і підвищує ймовірність розвитку Ель-Ніньйо у 2026 році. Це викликає занепокоєння у вчених, оскільки може призвести до значного потепління планети та побиття глобальних температурних рекордів. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, пише УНН.

Деталі

За словами кліматолога Деніела Свейна, якщо розвинеться значне явище Ель-Ніньйо, глобальна температура може бути значно вищою за багаторічний середній показник протягом двох років.

Українські вчені зафіксували температурну аномалію в Антарктиці11.12.25, 12:46 • 2386 переглядiв

Зазвичай вітри дмуть зі сходу на захід (пасати), але зараз спостерігається так званий західний вітровий порив – тимчасова зміна напрямку вітру із заходу на схід. Ця зміна може спровокувати перехід від поточної фази Ла-Нінья (холодні води) до фази Ель-Ніньйо, що означає накопичення теплих океанських вод у східній та центральній частинах Тихого океану. Ці теплі води зрештою транспортуються з тропіків, впливаючи на погоду в усьому світі. Якщо цей вітровий порив спричинить так звані хвилі Кельвіна, тепліша вода досягне східної частини Тихого океану на початку 2026 року.

Згідно з прогнозом науковців, нейтральні умови (без Ла-Нінья чи Ель-Ніньйо) можуть розвинутися на початку наступного року, а ймовірність Ель-Ніньйо зростатиме, досягнувши понад 40% наступного літа.

Довідково

Ель-Ніньйо – це тепла фаза природного кліматичного циклу, відомого як Ель-Ніньйо–Південне коливання (ENSO). Це найважливіше джерело річної мінливості клімату на Землі.

Під час Ель-Ніньйо відбувається накопичення тепліших за середню океанічних вод у східній та центральній екваторіальній частинах Тихого океану. Це тепло, що переноситься з тропіків до полюсів, глобально впливає на погодні умови, спричиняючи підвищення температури, зміни в опадах та зсув вітрів струменевих течій.

2025 рік може стати другим або третім найспекотнішим в історії - учені ЄС09.12.25, 15:49 • 2458 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
The Washington Post